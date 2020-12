"Anche se nel 1982 ci ha fatto provare uno dei più grandi dispiaceri della storia del calcio, la gente qui ha avuto sempre un enorme rispetto per lui. Perché anche se ci ha segnato tre gol eliminando uno dei Brasile più forti di sempre, l'ha fatto con umiltà e con rispetto. Da campione vero". Così, in un'intervista esclusiva a Repubblica Leo Junior ricorda Paolo Rossi e quella celeberrima tripletta che eliminò la Seleçao ai Mondiali di Spagna 1982 spalancando agli azzurri di Bearzot la strada verso la finale di Madrid poi vinta contro la Germania Ovest. Junior, che il 5 luglio 1982 era in campo, descrive così il Pablito uomo: "Non ha mai pronunciato una parola fuori posto, aveva grande rispetto per gli avversari e per il Brasile così come tutti noi rispettavamo e rispettiamo lui. Paolo Rossi era prima di tutto una grandissima persona, la sua morte è stata un dispiacere grandissimo per me e per il Brasile".