l’argomento più importante fra gli argomenti meno importanti". E allora, caro Babbo, aiutaci a: Anche se l’idea è nobile - un calcio più solidale e, dunque, migliore - disturbare Babbo Natale proprio di questi tempi, tempi in cui le varianti del covid hanno ripreso a caricare, mi sembra un piccolo, grande lusso. Ma ci provo lo stesso. Perché, come sostiene Arrigo Sacchi, il calcio è "". E allora, caro Babbo, aiutaci a:

1) Trovare dirigenti che sappiano "dirigere", appunto, e non semplicemente vivere di "direzioni", di propaganda, come era nei voti.

2) Fermare Gianni Infantino, presidente della Fifa, se davvero - com’è vero - mira al Mondiale biennale. L’ennesimo colpo basso che la quantità infliggerebbe alla qualità.

3) Bloccare Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, se davvero - com’è vero – aspira ad allargare la Nations League alle nazionali sudamericane. Non rammento una manifestazione più insulsa: invece di moltiplicarne i pani e i pesci, sarebbe il caso di abolirla.

4) Riportare i cambi per partita da cinque a tre, come nell’epoca pre-pandemia, per evitare che il gap tra forti e meno forti, ricchi e meno ricchi si cristallizzi e allarghi ancor più il fosso.

5) Convincere noi giornalisti a spiegare la differenza che passa tra la famigerata, esecrata, vergognosa, abominevole Superlega del football e la splendida, emozionante, divertente, Convincere noi giornalisti a spiegare la differenza che passa tra la famigerata, esecrata, vergognosa, abominevole Superlega del football e la splendida, emozionante, divertente, autorevole Eurolega del basket

6) Cassare in termini "perentori", l’aggettivo preferito dal Franco Carraro di Calciopoli e dintorni, l’uso e l’abuso delle multiproprietà societarie, al di là della categoria di appartenenza. Il viaggio di nozze di Claudio Lotito con Lazio e Salernitana non è stato esattamente un trionfo, stando all’ennesimo "penultimatum" federale (31 dicembre: o un acquirente o l’addio), ai cori e agli striscioni dello stadio Arechi.

7) Abrogare il fuorigioco mirato all’alluce e restituirlo alle dimensioni più umane del concetto di "luce" fra attaccante e difendente. La "chirurgia" attuale lascia cicatrici.

8) Sempre in ambito Var, ricordare sommessamente ai designatori, agli arbitri, ai protagonisti, ai tifosi che in alcune circostanze risolve (vedi l’offside capezzolare) e in altre, viceversa, decide (vedi Sempre in ambito Var,ai designatori, agli arbitri, ai protagonisti, ai tifosi che(vedi l’offside capezzolare) e(vedi il fuorigioco sdraiato di Olivier Giroud nel recente Milan-Napoli 0-1 ). Non è la stessa cosa.

9) Invitare il presidente della Federazione, Gabriele Gravina, a non anticipare sentenze sportive di qualsivoglia taglia (come per spronarlo ad accelerare i tempi per il ritorno della serie A a 18 squadre. Invitare il presidente della Federazione, Gabriele Gravina, a non anticipare sentenze sportive di qualsivoglia taglia (come per l’archiviazione juventina in ambito "cocumella"). E

10) Fare luce, finalmente e definitivamente, su Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. Se non fu suicidio, come ormai acclarato, chi fu?

Ridurre drasticamente le sessioni di mercato, il viagra del popolo. Due settimane in estate, altre due in inverno: stop. Tanto, dietro le quinte non si smette mai di trattare, di tramare. Resterebbero sarà tre volte Natale" cantato da Lucio Dalla ne "L’anno che verrà". 11), il viagra del popolo.. Tanto, dietro le quinte non si smette mai di trattare, di tramare. Resterebbero le provvigioni degli agenti , da Mino Raiola in giù. Qui, caro Babbo, ho paura che non basterebbe neppure il "" cantato da Lucio Dalla ne "".

Comunque, grazie.

