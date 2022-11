Giornata da ricordare per Michal Lewandowski, 26enne portiere polacco del Messina: l'estremo difensore della formazione siciliana, omonimo e connazionale del bomber del Barcellona , ha segnato un gol davvero incredibile allo stadio San Filippo-Franco Scoglio durante il match contro il Monterosi Tuscia valido per la 12esima giornata del Girone C di Serie C. Lewandowski, al 33' del primo tempo, si è incaricato di calciare una punizione dal limite della propria area di rigore e ha lasciato partire una parabola beffarda: il pallone, dopo uno strano rimbalzo, ha scavalcato il portiere del Monterosi, Alia, e si è insaccato alle sue spalle. Comprensibile la gioia del portiere e dei compagni, che sono corsi in massa ad abbracciarlo per una prodezza che resterà nella storia di questo campionato e non solo.