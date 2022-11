Real Madrid di Carlo Ancelotti ha appena archiviato una serata che sa di naufragio: la Napoli e PSG. Se allarghiamo lo sguardo altrove, anche i portoghesi del Benfica rientrano in questa categoria. Ilha appena archiviato una serata che sa di naufragio: la sconfitta per 3-2 contro il Rayo Vallecano nel posticipo della 13a giornata di Liga non solo corrisponde al sorpasso del Barcellona in vetta alla classifica, ma anche all'uscita dei blancos dalla cerchia di un club veramente speciale. Fino a pochi minuti fa infatti, il Real era una delle tre squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei assieme a. Se allarghiamo lo sguardo altrove, anche i portoghesi delrientrano in questa categoria.

Vinicius Junior of Real Madrid Credit Foto Getty Images

Una prima sconfitta stagionale che brucia ancora di più per gli uomini di Ancelotti. L'ultima uscita col Rayo ha acutizzato i crescenti dolori in difesa: solo 2 delle ultime 13 partite giocate dalle merengues si sono concluse senza subire gol (mai così male dal la stagione 2013-2014).

Napoli, PSG e Benfica: le squadre imbattute in campionato

NAPOLI

Gli azzurri di mister Spalletti hanno innescato una vera e propria fuga in campionato, volando a +6 sulla seconda (Milan) grazie all'ultima vittoria in casa dell'Atalanta. 11 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte per i partenopei, che dopo un'estate di grandi addii hanno ringiovanito e allo stesso tempo potenziato l'organico: il leader tecnico è indubbiamente Kvaratskhelia, ma non vanno snobbate le crescite di Osimhen, Raspadori e Kim. Un traguardo monumentale sin qui per gli uomini di Spalletti, che in 13 partite hanno totalizzato gli stessi punti del Napoli guidato da Sarri nel 2018 - allora gli azzurri sfiorarono lo scudetto.

Napoli Credit Foto Getty Images

PARIS SAINT-GERMAIN

Sulle orme dei partenopei anche i parigini: il ruolino di marcia sotto la Tour Eiffel recita 12 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. In scia di Messi e compagni resiste il Lens a cinque lunghezze. Smaltite le scorie dell'affaire Mbappé, la macchina di Galtier ha ripreso a macinare gol con un Messi di nuovo al top della forma. Come sottolinea Opta, i parigini sono imbattuti nelle ultime 30 partite in tutte le competizioni (23 vittorie e 7 pareggi) per la terza volta nella loro storia, dopo i filotti di agosto 1993 - aprile 1994 (37) e marzo-dicembre 2013 (36).

Paris Saint-Germain Credit Foto Getty Images

BENFICA

In Europa hanno rifilato smacchi eccellenti a Juve e PSG, e in campionato la musica non cambia: in patria, il Benfica viene da dieci vittorie su undici gare disputate. Il Porto pare non poter reggere il ritmo di Gonçalo Ramos (già 7 gol in Liga), Rafa Silva (6) e compagni, volati a +8 sui dragões.

Benfica Credit Foto Getty Images

Klopp: "Napoli incredibile, può arrivare in finale"

