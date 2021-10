Kun Agüero è stato proprio da dimenticare. Lui viene al Barcellona per stare PSG. L'ex Manchester City non riesce neanche a debuttare UE Cornellà, squadra di Serie C spagnola, ha debuttato con la maglia bluagrana, segnando anche un gol (di rapina). L'inizio di stagione delè stato proprio da dimenticare. Lui viene alper stare col suo amico Messi , ma dopo qualche giorno la 'Pulga' firma col. L'ex Manchester City non riesce neanche a debuttare a causa di un infortunio al polpaccio , che gli taglia anche la strada ad un possibile addio immediato (tanto Messi è andato...). Dopo due mesi, forse, l'argentino prova a vedere la luce. Nel test amichevole contro l', squadra di Serie C spagnola, ha debuttato con la maglia bluagrana, segnando anche un gol (di rapina).

Classifiche e risultati

Liga Barcellona, Pedri rinnova con clausola monstre: 1000 milioni di euro! 5 ORE FA

Contro il Cornellà finisce 2-2, con il Barça a segno con Agüero, appunto, e Coutinho. I rivali del Cornellà non hanno però agito da sparring partner, trovando a loro volta due marcature con Álex Plà e Eloy Gila. Per la precisione, Agüero ha giocato i primi 30 minuti del match venendo poi sostituito da Koeman. Questo era solo il primo test per l'attaccante argentino.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

Liga Barcellona, a marzo il club era fallito: 1.35 miliardi di debiti 06/10/2021 A 15:38