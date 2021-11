Barcellona. Proprio ora che era tornato a disposizione Sergio Agüero dopo l'infortunio di inizio stagione, l'attaccante argentino deve fermarsi nuovamente e per lungo tempo. El Kun aveva lamentato un dolore al petto durante l'ultimo match di campionato fermo per tre mesi senza partite e allenamenti. Solo dopo verranno effettuati ulteriori controlli per capire se l'argentino potrà riprendere l'attività. Arrivano brutte notizie per il. Proprio ora che era tornato a disposizionedopo l'infortunio di inizio stagione, l'attaccante argentino deve fermarsi nuovamente e per lungo tempo.aveva lamentato un dolore al petto durante l'ultimo match di campionato tra Barcellona e Alaves e, all'arrivo in ospedale, gli è stata diagnosticata un'aritmia cardiaca . Dopo ulteriori accertamenti, è stato imposto all'ex Manchester City di staresenza partite e allenamenti. Solo dopo verranno effettuati ulteriori controlli per capire se l'argentino potrà riprendere l'attività.

Liga Aguero, diagnosticata aritmia cardiaca: servono altri esami IERI A 15:24

Il comunicato

Kun Aguero è stato sottoposto ad un procedimento diagnostico e terapeutico dal dottor Josep Brugaga. Sarà indisponibile e durante i prossimi tre mesi si valuterà l'effettività del trattamento per determinare il processo del suo recupero. [Comunicato Barcellona]

Piove sul bagnato, quindi, in casa Barcellona che in questa stagione sta affrontando tante problematiche, non ultima proprio quella di Agüero che, nel migliore delle ipotesi, tornerà soltanto a febbraio.

