Calcio

Liga MX - Fair play Luis Montes: l'arbitro espelle Corozo, ma lui dice che non era una gomitata

LIGA MX - Bel gesto di fair play in una partita del campionato messicano, tra l'altro infuocata visto i cartellini rossi estratti ai danni di Federico Martinez e Mozo. In pieno recupero arriva anche l'espulsione per Corozo per una manata ai danni di Luis Montes. Il numero 10 del Leon, però, va dall'arbitro e gli dice che non c'è stata nessuna manata o gomitata, ma solo uno spalla contro spalla.

00:00:49, 2 minuti fa