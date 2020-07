Liga, Emery è il nuovo allenatore del Villareal: firma fino al 2023

Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo di Unai Emery sulla panchina del club per le prossime tre stagioni

Il Villarreal ha ufficializzato l'arrivo di Unai Emery sulla panchina del club per le prossime tre stagioni. Il curriculum: da allenatore ha vinto tre Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) con il Siviglia, un campionato francese (2017-18), due Coppe di Francia (2016-17, 2017-18), due Coppe di Lega francesi (2016-17, 2017-18) e due Supercoppe francesi (2016, 2017) con il Paris Saint-Germain. Lo scorso 29 novembre è stato esonerato dall'Arsenal dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Eintracht di Francoforte in Europa League. Ora riparte dal "Submarino Amarillo".

Play Icon

Premier League Il Leeds torna in Premier League dopo 16 anni: la festa della città DA UN' ORA

Serie A Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche, Higuain non convocato DA UN' ORA