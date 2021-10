l'auto guidata dal tecnico del Barcellona Ronald Koeman è stata circondata ed inseguita dai tifosi blaugrana all'uscita dal Camp Nou; fischi e urla hanno accompagnato il rientro a casa dell'allenatore olandese, la cui posizione sulla panchina del club è sempre più in dubbio dopo un avvio di stagione surreale. Clima rovente in terra catalana dopo l'amara sconfitta nel Clàsico fischi e urla hanno accompagnato il rientro a casa dell'allenatore olandese, la cui posizione sulla panchina del club è sempre più in dubbio dopo un avvio di stagione surreale.

La risposta del club

L'FC Barcelona condanna pubblicamente gli atti violenti che il nostro manager ha subito quando ha lasciato il Camp Nou. Il Club adotterà misure di sicurezza e disciplinari affinché tali spiacevoli eventi non si ripetano". Ad arroventare il clima attorno a Koeman non solo la critica situazione finanziaria del Barcellona , ma anche un filone di scialbe prestazioni, ritenute inaccettabili dai più fedeli: ieri però, a margine di un Clàsico orfano di Messi e Ronaldo, i supporters blaugrana si sono spinti oltre il limite; il gesto irruento ed intimidatorio all'uscita dallo stadio è passato al vaglio del club, che ha diramato una severa comunicazione tramite i social: "

La repentina condanna del club potrebbe tuttavia non essere sufficiente per salvare la panchina di Koeman: il Barcellona finora ha vinto solo 4 delle 9 partite disputate in Liga, la squadra si trova arenata in nona posizione senza mostrare alcuna scintilla di identità sul campo. La situazione non migliora volgendo lo sguardo sulla Champions League: i blaugrana hanno incassato un doppio tris da Bayern Monaco e Benfica, dileguandosi in terza posizione nel girone dopo tre partite giocate.

