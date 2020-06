Accuse dalla Spagna: Carlo Ancelotti ha evaso un milione di euro quando allenava il Real Madrid

Carlo Ancelotti's Real Madrid will finish the season as Primera Division runners-up

Il quotidiano spagnolo "Marca" riporta la denuncia della Procura spagnola al Ministero del Tesoro: quando era allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti avrebbe nascosto più di un milione di euro tra il 2013 e il 2015 appoggiandosi a società di comodo in paradisi fiscali.

Un'altra questione spinosa tra calcio e fisco in Spagna, e questa volta c'è Carlo Ancelotti nel mirino. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Marca", l'attuale tecnico dell'Everton sarebbe stato denunciato dalla Procura spagnola al Ministero del Tesoro per aver evaso 1.062.079 euro tra il 2013 e il 2015, periodo in cui sedeva sulla panchina del Real Madrid.

Stando alle ricostruzioni della Procura, Ancelotti avrebbe utilizzato una serie di società di comodo con sedi in paradisi fiscali per coprire una parte delle sue entrate al fisco spagnolo. Prima di Ancelotti, erano stati accusati anche altri giocatori del Real Madrid (Cristiano Ronaldo, Marcelo, Angel Di Maria e Xabi Alonso, quest'ultimo poi assolto), così come molti altri protagonisti del calcio spagnolo (Leo Messi, José Mourinho, Radamel Falcao, Alexis Sanchez, Diego Costa, Javier Mascherano).

