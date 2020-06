Incredibile finale di partita al San Mamés: quando tutto sembrava destinato allo 0-0, il 38enne - che disputerà la sua ultima stagione prima dell'addio al calcio - entra all'88' e decide il match con una straordinaria mezza rovesciata. L'Athletic Bilbao batte 1-0 il Barcellona (senza Messi) alla prima partita della Liga 2019-2020.

Si sistema il ciuffo, entra all'88' per mantenere alta la squadra di cui è bandiera e, dopo neanche un minuto, decide la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Barcellona campione di Spagna con una spettacolare mezza rovesciata acrobatica. Numeri da giocatore immenso. Numeri da Aritz Aduriz, che inizia in maniera stellare la stagione che lo porterà al ritiro dal calcio: il suo gol porta subito tre punti alla squadra basca nella prima partita della Liga 2019-2020 contro la band di Valverde priva di Lionel Messi, ko per una lesione di primo grado al soleo. Come se non bastasse, il Barcellona deve fare i conti anche con l'infortunio di Luis Suarez, occorso poco dopo il 20': l'uruguaiano, dopo aver colpito un palo, sente pizzicare il polpaccio e dà forfait. Una gara che, dopo l'ingresso di Rakitic a inizio secondo tempo, vede crescere i blaugrana i quali, tuttavia, non avevano fatto i conti con un "ragazzino", Aduritz (39 anni a febbraio), immenso, straordinario.

Gerard Piqué désespéré par le but encaissé à la 89e minute par le Barça sur la pelouse de Bilbao lors de la 1re journée de Liga Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 1-0

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Berchiche; Unai Lopez (81' Beñat), Dani Garcia; De Marcos (66' Sancet), Raul Garcia, Muniain; Iñaki Williams (88' Aduriz). All.: Garitano.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (76' Carles Pérez), de Jong, Aleñá (46' Rakittic); Dembélé, Luis Suarez (37' Rafinha), Griezmann. All.: Valverde.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande di Madrid.

Gol: 89' Aduritz (A).

Assist: Capa (A).

Note: Recupero: 1+3. Ammoniti: Piqué, Nuñez.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7' - POTENTE CONCLUSIONE DA FUORI DI IÑAKI WILLIAMS! Ter Stegen si allunga e respinge con la mano destra in calcio d'angolo!

15' - ANCORA IÑAKI WILLIAMS! Va sul fondo, sulla mancina, e calcia di prepotenza in porta: è di nuovo bravo, ter Stegen, a respingere in maniera provvidenziale.

Inaki Williams came close to scoring twice in the first half Credit Foto Getty Images

23' - PALO DEL BARCELLONA CON LUIS SUAREZ! Unai Lopez, in retropassaggio, regala un pallone al Pistolero che, a tu per tu con Unai Simon, colpisce in pieno il palo in girata mancina. Luis Suarez che, proprio dopo l'occasionissima, sente pizzicare il polpaccio ed è costretto a uscire: al suo posto, l'ex Inter Rafinha.

Luis Suarez lors de la rencontre Athletic Bilbao-FC Barcelone / Liga Credit Foto Getty Images

31' - TRAVERSA DEL BARCELLON ACON RAFINHA! L'ex Inter lascia partire un sinistro a giro potentissimo, che si stampa sul legno più alto dopo una straordinaria e plastica deviazione di Unai Simon.

52' - FILTRANTE CON TUNNEL DI DEMBELE PER RAFINHA! Grandissimo intervento di Unai Simon che, sul primo palo, respinge in calcio d'angolo.

70' - RAKITIC DALLE RETROVIE! Il croato si inserisce in un batti e ribatti in area basca, concludendo di poco alto con l'esterno destro.

Ivan Rakitic brought experience to the Barcelona midfield Credit Foto Getty Images

80' - RAFINHA! Slalom e doppio slalom in un fazzoletto, in area di rigore: la conclusione col destro del brasiliano incontra la deviazione di Nuñez in calcio d'angolo.

84' CAVALCATA MANCINA DI JORDI ALBA! Rasoterra al centro per Griezmann, che conclude in girata ma con una deviazione!

Griezmann Credit Foto Getty Images

89' GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON ADURIZ! Entrato da appena 30 secondi al posto di Iñaki Williams, il centravanti 38enne basco si esibisce in una spettacolare mezza rovesciata acrobatica indirizzata verso il palo più lontano su cross dalla destra di Capa: 1-0, gol pazzesco, un autentico capolavoro.

Athletic Bilbao-Barcellona, La Liga 2019-2020: l'esultanza dell'Athletic Madrid dopo lo spettacolare gol dell'1-0 di Aritz Aduriz all'89' (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il migliore

Aritz ADURIZ (Athletic Bilbao): il calcio ha bisogno di bandiere. E di campioni come lui ne sono rimasti davvero pochi. Il 38enne basco inizia la stagione che lo accompagnerà al suo addio al calcio con una sforbiciata che stende il Barcellona - campione di Spagna - all'89' dopo una trentina di secondi dal suo ingresso in campo. Da favola.

Aritz Aduriz Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Carles ALEÑÁ (Barcellona): il giovane della Masia combina poco, tra le linee durante i primi 45'. Senza Messi, sembra quasi gli manchi un riferimento. E che riferimento. Valverde, nell'intervallo, lo sostituisce con Rakitic, che apporta maggiore esperienza (e qualità) in zona nevralgica.

