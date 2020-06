Ancelotti: "Accuse dal fisco spagnolo? Non sono per nulla preoccupato, lo fanno i miei avvocati"

Il tecnico dell'Everton risponde così a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l'indagine fiscale in corso dell'Hacienda. Prima di lui, il Fisco spagnolo si era mossa contro Mourinho, Xabi Alonso, Di Maria, Cristiano Ronaldo e tanti altri: tutti passati al Real Madrid dal 2012 in poi. Per Ancelotti non c'è da preoccuparsi al momento...

Dopo il pareggio nel derby contro il Liverpool, l'Everton di Ancelotti farà visita al Norwich. L'obiettivo è ricominciare a vincere con continuità per centrare un piazzamento in Europa. Intanto, Ancelotti deve scontrarsi con l'Hacienda (ovvero il Fisco spagnolo) che ha appena notificato al tecnico italiano l'accusa di aver negato nelle sue dichiarazioni il compenso percepito dal club per i diritti d'immagine durante la stagione 2014-2015, quando era tecnico del Real Madrid.

Il fisco sta rivedendo tutte le pratiche fiscali di quei anni, partendo dal Real Madrid di Mourinho. Anche il tecnico portoghesi è finito nel mirino dell'Hacienda, e con lui tanti altri giocatori: Cristiano Ronaldo, Di Maria, Xabi Alonso e altri. In molti hanno patteggiato, mentre Xabi Alonso è andato fino in fondo contro-denunciando il fisco. Ancelotti per ora non è preoccupato di questa vicenda...

Penso che ci sia una controversia in corso. Molti giocatori e allenatori hanno avuto lo stesso problema con le autorità fiscali spagnole. Lascio fare ai miei avvocati in Spagna, loro sono esperti quindi non sono preoccupato per questo e mi concentrerò solo sulla partita dell'Everton. [Ancelotti durante la conferenza stampa pre gara]

