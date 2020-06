Ancora bomber Sergio Ramos: altro gol su punizione e il Real Madrid vola in testa alla Liga

8° gol in campionato per il capitano del Real Madrid, il 69° in carriera nella Liga. Sergio Ramos si riscopre sempre più bomber dei blancos e colpisce anche al Maiorca nella vittoria per 2-0 allo stadio Alfredo Di Stefano., con uno stupendo calcio di punizione.

Minuto 56' e il Real Madrid raddoppia. Chi ha segnato? Qualche anno fa si sarebbe detto: beh avrà fatto gol Cristiano Ronaldo. Invece, è arrivata l'ennesima perla di Sergio Ramos che ha realizzato il suo 8° gol in campionato. Non gli basta aver battuto il record di Koeman, come difensore con più reti nella storia della Liga, ma vuole anche trascinare il suo Real alla conquista del campionato.

Vinicius e Ramos: con un gol per tempo il Real Madrid batte 2-0 il Maiorca e riprende il Barça

8° gol in campionato (2° consecutivo dopo quello alla Real Sociedad), 69° nella Liga e 93° in carriera con la maglia della Real Madrid (in tutte le competizioni). Meglio di così.

