A Bilbao, la squadra di Zidane conquista un altro successo fondamentale grazie a un rigore segnato dal proprio capitano. Aumenta il distacco sul Barça, impegnato in serata sul campo del Villarreal.

Di nuovo Sergio Ramos, di nuovo su rigore. E di nuovo di misura. Un altro 1-0, quello gli uomini di Zidane conquistano sul campo dell'Athletic, che significa +7 momentaneo sul Barcellona, di scena in serata nella non semplice tana del Villarreal. Un successo che vale doppio, perché ottenuto in casa di un avversario di tutto rispetto e perché, soprattutto, potrebbe essere il vero punto di svolta di una Liga sempre più diretta verso Madrid. Gara equilibrata, aperta a qualunque risultato in particolare nel primo tempo. Non bellissima, forse, ma dal punto di vista del Real poco importa. A decidere è come detto ancora Ramos, già man of the match contro il Getafe: è lui il simbolo di una squadra sparagnina, non certo spettacolare, ma dal cinismo quasi esagerato. Ed è proprio così, spesso, che si vincono i campionati.

Il tabellino

Athletic (4-2-3-1): Unai Simon; Capa, Yeray (21' Unai Nuñez), Iñigo Martinez, Yuri; Dani Garcia (79' Sancet), Unai Lopez (63' Mikel Vesga); Muniain, Iñaki Williams (80' Villalibre), Cordoba (65' De Marcos); Raul Garcia. All. Garitano

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde (85' Kroos); Rodrygo (74' Lucas Vazquez), Benzema (94' Jovic), Asensio (74' Vinicius Junior). All. Zidane

Arbitro: José Luis Gonzalez Gonzalez

Gol: 73' rig. Sergio Ramos

Assist: -

Ammoniti: Raul Garcia, Dani Garcia, Sergio Ramos, Casemiro, Muniain, Yuri

Note: -

La cronaca in 7 momenti chiave

4' – Punizione a giro di Asensio verso la porta di Unai Simon, che con un grande riflesso respinge. Poi Carvajal, da pochi passi, non riesce a servire Benzema.

16' – Courtois respinge d'istinto, a due mani, un colpo di testa ravvicinato di Raul Garcia, trovato da un cross dalla trequarti.

22' – Rodrygo manca il vantaggio: cross da sinistra di Asensio e sul secondo palo il brasiliano, dopo un rimbalzo, alza troppo la mira di testa.

23' – Palla gol anche per Iñaki Williams, il cui destro potente da posizione defilata passa accanto all'incrocio di Courtois.

45 – Cross morbido di Asensio per Benzema, che salta davanti a Unai Simon ma di testa non inquadra la porta, graziando così l'Athletic.

73' – GOL DEL REAL MADRID. Altro rigore vincente di Sergio Ramos, che non dà scampo a Unai Simon. Penalty concesso per un fallo in area di Dani Garcia, segnalato all'arbitro dalla VAR.

Sergio Ramos y Rodrygo Goes (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

88' – Uno-due con Kroos di Benzema, che si presenta davanti a Unai Simon ma vede il proprio tiro respinto con i piedi dal portiere di casa.

Il migliore in campo

Sergio Ramos. Qualche titubanza, forse, ma soprattutto l'enorme merito di essere freddissimo dal dischetto. Nel finale si erge a baluardo.

Il peggiore in campo

Dani Garcia. Tiene bene il campo, così come tutti i compagni, ma l'intervento scoordinato in area su Marcelo costa la partita.

Il momento social del match

Il Real Madrid e i rigori: una polemica che in Spagna è sempre destinata a riaccendersi...

