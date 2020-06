Dopo un primo tempo complicato, con gli ospiti tutti chiusi dietro, i Colchoneros risolvono la pratica nella ripresa grazie all’ingresso di Llorente, che si procura la punizione e il rigore che portano alle reti di Saul (di testa) e di Diego Costa. Nel finale un rigore di Joselu rischia di riaprirla. Gli uomini di Simeone sono sempre più terzi in classifica, a +4 dal Siviglia.

Per un'ora di gioco l'Atletico Madrid ha provato l'ebrezza (si fa per dire) di dover attaccare contro una squadra tutta barricata dietro. Il mondo al contrario. E infatti i Colchoneros hanno faticato e non poco a trovare spazi e a creare occasioni per andare in vantaggio. A cambiare il corso degli eventi ci ha pensato Marcos Llorente, subentrato per un invisibile Correa: due spunti del talento spagnolo hanno portato alla punizione e al rigore che hanno sbloccato la situazione intricata. Bravi Saul, su assist di Trippier, e Diego Costa a non sprecare il prezioso del lavoro del compagno. Non è bastato però per mettere al sicuro il match: quando tutto sembrava deciso, un "coccodrillo" sotto alla barriera da parte di Koke (alla Brozovic, per intenderci) ha dato il rigore all'Alaves per un tocco di mano. Joselu ha riaperto la partita nel recupero trasformando il rigore, ma non è bastato: quarta vittoria consecutiva per Simeone, a +4 dal Siviglia terzo e sempre più vicino alla Champions League.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-ALAVES 2-1 (primo tempo 0-0)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa (dal 57' Llorente), Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix (dal 65' Carrasco), Morata (dal 57' Diego Costa). All. Simeone.

ALAVES (4-1-4-1): Pacheco; Martín, Tachi, Ely, Adrián Marín (dal 78' Rioja); Fejsa; Edgar (dal 62' Duarte), Abdellahi, Pere Pons (dal 78' De la Fuente), Aleix Vidal (dal 62' Joselu); Burke (dall'86' Camarasa). All. Garitano

Gol: 59' Saul (AT), 73' Diego Costa (AT), 90'+2 Joselu (AL)

Assist: 1-0 Trippier (AT).

Ammoniti: Thomas (AT), Pons (AL), Marin (AL), Savic (AT), Koke (AT), Saul (AT).

La cronaca in 8 momenti chiave

8’ PRIMA OCCASIONE PER L’ATLETICO - Curioso schema su punizione, concluso con il traversone di Renan Lodi per la testa di Morata: pallone sul fondo non di molto.

12’ JOAO FELIX VICINO ALLA MAGIA - Rimessa laterale, sponda di testa di Morata sul primo palo e acrobazia del portoghese: pallone sul fondo di niente!

59’ VANTAGGIO DI SAUL - Ecco la palla inattiva che poteva sbloccare il match: punizione dalla destra di Trippier, il centrocampista si stacca dalla marcatura e buca le mani di Pacheco.

63’ ALAVES A UN PASSO DAL PAREGGIO - Fortissimo colpo di testa di Burke su calcio d'angolo, il pallone sfiora il palo.

71’ CALCIO DI RIGORE PER L'ATLETICO MADRID - Azione straordinaria di Llorente sulla destra, che arriva sul fondo e viene colpito da Duarte, finendo contro la rete con un impatto fortissimo. Un po' di dubbi però sul presunto contatto falloso: Duarte ha scivolato in anticipo...

73’ DIEGO COSTA TRASFORMA IL RIGORE - Portiere da una parte, palla dall'altra. Pazzesco l’impatto di Llorente sulla partita.

90'+1 CALCIO DI RIGORE PER L'ALAVES - Koke si sdraia (alla Brozovic) per evitare che la palla passi sotto la barriera su punizione di Joselu, ma colpisce di mano! Il pallone sbatte prima sulla faccia, ma per il direttore di gara è rigore.

90'+2 JOSELU TRASFORMA IL RIGORE - Perfetta conclusione sotto la traversa.

Il migliore in campo

Marcos LLORENTE - Il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Quando l'Atletico Madrid sembrava chiuso nella trappola dell'Alaves, due sue accelerazioni lo hanno salvato: punizione e rigore procurati, 2-0 Colchoneros.

Il peggiore in campo

Angel CORREA - Impalpabile per un'ora di gioco: mai uno spunto, mai una giocata per cercare di uscire dalla trappola dell'Alaves. Un giocatore come lui deve quantomeno provarci. Viene sostituito da Llorente: inutile dire quanto la differenza si sia notata.

Maiorca e Leganes, sconfitte che sanno di retrocessione

Maiorca e Leganes fanno un passo verso la retrocessione con le sconfitte del pomeriggio rispettivamente contro Osasuna e Atletico Madrid. La classifica ora recita: Maiorca 26, Leganes 25, Espanyol 24 (in campo domani contro il Real Madrid). L’Eibar, quart’ultimo, è a quota 31 e domani farà visita al Granada: il divario è ampio e rischia di aumentare ancora.

Gli uomini di Vicente Moreno partono malissimo contro il Bilbao: 2-0 dopo 24 minuti, reti di Garcia (su rigore) e Sancet. Al 70’ il Maiorca prova ad accorciare le distanze con il rigore di Budimir, ma nel finale la rete di Villalibre mette la parola fine.

Quella del Leganes è una sconfitta che fa malissimo: gli uomini di Aguirre rispondono con Aviles al vantaggio di Gallego, ma vengono beffati al 90’ dalla doppietta dell’attaccante spagnolo.

