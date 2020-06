Dopo 10 stagioni all’Atletico Madrid, di cui 8 sulla panchina come vice, il ‘Mono’ Burgos lascia il suo posto in un video commovente: “Credo di essere pronto per una nuova avventura. Solo il tempo dirà se è un addio o un arrivederci".

Lascia l'Atletico Madrid dopo una vita trascorsa tra i Colchoneros a fianco dell'amico di sempre Diego Pablo Simeone. Ma adesso Germán Adrián Ramón Burgos, anche noto come ‘el Mono’, ha deciso di intraprendere una nuova avventura.

In un tweet pubblicato sul profilo dell’Atletico Madrid, la scelta di Burgos è raccontata in un video in cui il vice di Simeone spiega come l’addio si consumerà una volta finita questa edizione della Champions League:

Credo che con più di dieci anni di esperienza sono in grado di determinare i destini di una squadra. È un arrivederci, non un addio, il destino ci dirà se torneremo a vederci un giorno. Abbiamo fatto una riunione con tutto la staff e ho manifestato la mia volontà, l’inquietudine che avevo dentro di voler provarci. E tutti mi hanno detto che è normale, che fa parte della carriera di un secondo allenatore volersi mettere alla prova come numero uno.

Burgos lascia così dopo aver raggiunto insieme all’amico Simeone vette incredibili per l’Atletico, avendo contribuito alla trasformazione del club, passato sotto la loro gestione dal 'mezzo anonimato' ai palcoscenici più prestigiosi in Spagna e in Europa. Insieme a Simeone, sulla panchina dell’Atletico Burgos ha conquistato un’incredibile vittoria in Liga davanti alle gigantesche Barcellona e Real Madrid, due Europa League, due Supercoppe europee e una spagnola, oltre ad aver disputato due finali di Champions League contro il Real Madrid, entrambe perse di un nulla (nel 2014 a pochi secondi dal successo e nel 2016 ai calci di rigore). Burgos ha così parlato di Simeone:

Simeone è un amico, ci conosciamo da una vita e oramai ci capiamo con i gesti e senza. Basta uno sguardo, un'occhiata, una capocciata" ha continuato Burgos nel video di addio "Anche da cinquanta metri di distanza capisco quello che vuole dirmi e ho cenato più volte con il Cholo che con la mia famiglia. Otto anni in nazionale, più quelli all’Atletico da giocatori e gli altri otto sulla panchina.

Con l'addio di Burgos si chiude dunque una delle collaborazioni più iconiche nella storia del calcio, con l’argentino vice riconosciuto a ogni latitudine per i suoi modi e il suo essere istrionico. Non un caso che l’Atletico Madrid abbia voluto celebrarlo con un video dal forte impatto emotivo.

