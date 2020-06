Partita tirata al Wanda Metropolitano - in cui gli uomini di Simeone dovevano ancora giocare dopo il lockdown - ed equilibrio interrotto solo all'81' con il colpo di testa vincente di Vitolo, vanamente allontanato oltre la linea da Kiko Olivas. Pucelanos volitivi con Waldo Rubio e Matheus Fernandes ma, alla fine, sono i Colchoneros a spuntarla e ad agganciare il Siviglia al 3° posto a 52 punti.

La classica partita da Atletico Madrid. Dopo una gara ruvida e ragionata nei dettagli, il "golletto" decisivo a pochi minuti dalla fine e tre punti d'oro per agganciare il Siviglia al terzo posto a quota 52. Gara tirata, si diceva, al Wanda Metropolitano - in cui gli uomini di Simeone dovevano ancora giocare dopo il lockdown - ed equilibrio interrotto soltanto all'81' con il colpo di testa vincente di Vitolo, vanamente allontanato oltre la linea da Kiko Olivas. Pucelanos volitivi con Waldo Rubio e Matheus Fernandes ma, alla fine, sono proprio i Colchoneros a spuntarla.

Atlético-Valladolid Credit Foto Getty Images

Liga La Liga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 12 ORE

Il tabellino

ATLETICO MADRID-VALLADOLID 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Manu Sanchez, Hermoso, Giménez, Trippier; Lemar (57' Koke), Thomas Partey, Herrera (57' Carrasco), Llorente (73' Vitolo); Morata (64' Diego Costa), João Félix (64' Correa). All.: Simeone.

Valladolid (4-3-3): Caro; Antoñito, Kiko Olivas, Javi Sanchez (83' Ünal), Raul Carnero; Michel Herrero, San Emeterio (46' Alcaraz), Matheus Fernandes (74' Kike Pérez); Hervias, Sergi Guardiola (46' Miguel de la Fuente), Waldo Rubio (72' Oscar Plano). All.: Sergio Gonzalez.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 82' Vitolo (A).

Assist: Diego Costa (A, 1-0).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Thomas Partey, Hermoso, Waldo Rubio, Carrasco, Diego Costa, Michel Herrero.

Seguono aggiornamenti...

Le altre partite di giornata

ESPANYOL-LEVANTE 1-3

Gol: 14' Borja Mayoral (L), 28' David Lopez (E), 67' Bardhi (L), 87' aut. Pedrosa (L).

Dopo i 4 punti conquistati contro Alavés e Getafe, l'Espanyol torna ad affrontare i guai in classifica con la sconfitta interna rimediata contro il Levante, che balza a metà classifica a 38 punti. Apre le marcature Borja Mayoral, abile al 14' a dribblarsi mezza difesa catalana prima di depositare il pallone in fondo al sacco. Il pari momentaneo dei padroni di casa arriva al 28' e porta la firma di David Lopez, che stacca in mezzo all'area e devia di testa, nell'angolino più lontano, una lunga rimessa laterale di Cabrera. Con un'azione insistita e un rasoterra imparabile, il talento macedone Enis Bardhi riporta in vantaggio al 67' in Levante, che fa tris all'87' grazie alla maldestra autorete di Pedrosa. Finise 1-3: Espanyol ultimo a 24 punti in compagnia del Leganés.

ATHLETIC BILBAO-BETIS SIVIGLIA 1-0

Gol: 7' Iñigo Martinez (A).

L'Athletic Bilbao ancora sperare di agganciare il treno per l'Europa. Questo grazie alla vittoria di misura al San Mamés contro il Betis Siviglia. Decide la contesa, in apertura di match, la spettacolare deviazione in rete col tacco di Iñigo Martinez, su cross basso dalla mancina di Cordoba. All'84', però, lo stesso Iñigo Martinez rischia di rovinare tutto intercettando con un braccio il pallone nella propria area. E' di rigore per il Betis, che però Sergio Canales calcia alto. Finisce 1-0 per il Bilbao, che sale a 42 punti.

GETAFE-EIBAR 1-1

Gol: 30' Etebo (G), 45'+6 Charles (E).

Spreca occasioni su occasioni il Getafe del post locdown. ALtra partita non vinta, che nella corsa Champions pesa come un macigno. Vantaggio alla mezzora con la girata di destro, all'altezza del dischetto, da parte di Etebo, ben servito da Angel. Al 6' di recupero del primo tempo, però, arriva il colpo di testa ravvicinato di Charles, che fissa il punteggio sull'1-1. Verso la fine, l'Eibar rischia addirittura di vincere con la deviazione aerea vincente di Bigas, ma il gol viene annullato per offside.

Play Icon WATCH Solidarity Challenge: Griezmann segna su punizione con Messi, Giuly resta di sasso 00:00:32

Liga Liga, la 30a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA 12 ORE