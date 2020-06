Partita tirata al Wanda Metropolitano - in cui gli uomini di Simeone dovevano ancora giocare dopo il lockdown - ed equilibrio interrotto solo all'81' con il colpo di testa vincente di Vitolo, vanamente allontanato oltre la linea da Kiko Olivas. Pucelanos volitivi con Waldo Rubio e Matheus Fernandes ma, alla fine, sono i Colchoneros a spuntarla e ad agganciare il Siviglia al 3° posto a 52 punti.

La classica partita da Atletico Madrid. Dopo una gara ruvida e ragionata nei dettagli, il "golletto" decisivo a pochi minuti dalla fine e tre punti d'oro per agganciare il Siviglia al terzo posto a quota 52. Gara tirata, si diceva, al Wanda Metropolitano - in cui gli uomini di Simeone dovevano ancora giocare dopo il lockdown - ed equilibrio interrotto soltanto all'81' con il colpo di testa vincente di Vitolo, vanamente allontanato oltre la linea da Kiko Olivas. Valladolid (nella serata del suo 92° anniversario della sua fondazione) volitivo con Waldo Rubio e Matheus Fernandes ma, alla fine, sono proprio i Colchoneros a spuntarla.

Atlético-Valladolid Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ATLETICO MADRID-VALLADOLID 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Manu Sanchez, Hermoso, Giménez, Trippier; Lemar (57' Koke), Thomas Partey, Herrera (57' Carrasco), Llorente (73' Vitolo); Morata (64' Diego Costa), João Félix (64' Correa). All.: Simeone.

Valladolid (4-3-3): Caro; Antoñito, Kiko Olivas, Javi Sanchez (83' Ünal), Raul Carnero; Michel Herrero, San Emeterio (46' Alcaraz), Matheus Fernandes (74' Kike Pérez); Hervias, Sergi Guardiola (46' Miguel de la Fuente), Waldo Rubio (72' Oscar Plano). All.: Sergio Gonzalez.

Arbitro: Pablo Gonzalez Fuertes di Gijon.

Gol: 82' Vitolo (A).

Assist: Diego Costa (A, 1-0).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Thomas Partey, Hermoso, Waldo Rubio, Carrasco, Diego Costa, Michel Herrero.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

4' - VALLADOLID INSIDIOSISSIMO CON WALDO RUBIO! Il numero 23 ospite dribbla Thomas Partey e scarica il bolide col destro: palla indirizzata sotto il sette ma smanacciata dall'ottimo Oblak!

5' - RISPONDE SUBITO MORATA! Colpo di testa di Morata con palla che sfiora il palo alla sinistra di Caro, su assist di Héctor Herrera!

6' - JOÃO FELIX DALLE RETROVIE! Palla incredibilmente alta dopo un primo tentativo di Marcos Llorente!

Joao Felix of Atletico Madrid, Thomas of Atletico Madrid during the La Liga Santander match between Atletico Madrid v Real Valladolid at the Estadio Wanda Metropolitano on June 20, 2020 Credit Foto Getty Images

23' - JOÃO FELIX! Iniziativa personale dell'ex Benfica il quale, da 20 metri, estrae dal cilindro un destro rasoterra: palla che sbatte sui cartelloni pubblicitari.

31' - VALLADOLID A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Contropiede giostrato da Waldo Rubio e palla per l'accorrente Matheus Fernandes il cui tiro scivolato a incrociare va vicinissimo al palo.

Oblak frente al Valladolid Credit Foto Getty Images

49' - JOÃO FELIX! Dribbling, palleggio e mancino di controbalzo dal limite dell'area: alla di poco alta.

70' - GOL ANNULLATO A DIEGO COSTA! Dribbling secco su Caro e palla in fondo al sacco per il neoentrato, scattato però in posizione di offside sul filtrante di Marcos Llorente.

80' - DESTRO AL FULMICOTONE DI THOMAS PARTEY DA 30 METRI! Caro la toglie dall'angolino e la manda in calcio d'angolo.

81' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON VITOLO! Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, uscita a vuoto di Caro su Diego Costa e colpo di testa dell'ex Siviglia a porta sguarnita: a nulla serve il salvataggio - sempre di testa - di Kiko Olivas: la palla ha varcato la linea di porta. E' 1-0!

Vitolo (2L) celebrates with teammates after scoring during the Spanish League football match between Atletico Madrid and Real Valladolid at the Wanda Metropolitan stadium in Madrid on June 20, 2020 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Diego Costa. Entra e getta scompiglio tra le maglie biancoviola che, impegnate a contenerlo, si dimenticano alla fine di un certo Vitolo...

Il peggiore

Caro. Un'uscita a vuoto imperdonabile dell'ex Ponferradina (all'esordio in sostituzione di Masip, che pure aveva parato il rigore di Iago Aspas nella precedente gara col Celta Vigo) nell'occasione che ha portato al gol decisivo.

Le altre partite di giornata

ESPANYOL-LEVANTE 1-3

Gol: 14' Borja Mayoral (L), 28' David Lopez (E), 67' Bardhi (L), 87' aut. Pedrosa (L).

Dopo i 4 punti conquistati contro Alavés e Getafe, l'Espanyol torna ad affrontare i guai in classifica con la sconfitta interna rimediata contro il Levante, che balza a metà classifica a 38 punti. Apre le marcature Borja Mayoral, abile al 14' a dribblarsi mezza difesa catalana prima di depositare il pallone in fondo al sacco. Il pari momentaneo dei padroni di casa arriva al 28' e porta la firma di David Lopez, che stacca in mezzo all'area e devia di testa, nell'angolino più lontano, una lunga rimessa laterale di Cabrera. Con un'azione insistita e un rasoterra imparabile, il talento macedone Enis Bardhi riporta in vantaggio al 67' in Levante, che fa tris all'87' grazie alla maldestra autorete di Pedrosa. Finise 1-3: Espanyol ultimo a 24 punti in compagnia del Leganés.

ATHLETIC BILBAO-BETIS SIVIGLIA 1-0

Gol: 7' Iñigo Martinez (A).

L'Athletic Bilbao ancora sperare di agganciare il treno per l'Europa. Questo grazie alla vittoria di misura al San Mamés contro il Betis Siviglia. Decide la contesa, in apertura di match, la spettacolare deviazione in rete col tacco di Iñigo Martinez, su cross basso dalla mancina di Cordoba. All'84', però, lo stesso Iñigo Martinez rischia di rovinare tutto intercettando con un braccio il pallone nella propria area. E' di rigore per il Betis, che però Sergio Canales calcia alto. Finisce 1-0 per il Bilbao, che sale a 42 punti.

GETAFE-EIBAR 1-1

Gol: 30' Etebo (G), 45'+6 Charles (E).

Spreca occasioni su occasioni il Getafe del post locdown. ALtra partita non vinta, che nella corsa Champions pesa come un macigno. Vantaggio alla mezzora con la girata di destro, all'altezza del dischetto, da parte di Etebo, ben servito da Angel. Al 6' di recupero del primo tempo, però, arriva il colpo di testa ravvicinato di Charles, che fissa il punteggio sull'1-1. Verso la fine, l'Eibar rischia addirittura di vincere con la deviazione aerea vincente di Bigas, ma il gol viene annullato per offside.

