Banega, Ocampos, De Jong e Vazquez del Siviglia violano la quarantena: è polemica sui social

4 giocatori del Siviglia sono stati pizzicati in un ritrovo da più di 10 persone: si tratta di una violazione delle misure di sicurezza imposte dal governo spagnolo per limitare il contagio da Coronavirus. Perentorie le scuse dei giocatori attraverso i social.

Mentre in Italia ci si avvia verso la ripresa della vita normale, in Spagna bisogna ancora aspettare. Le misure di sicurezza per limitare la diffusione del Coronavirus sono ancora molto rigide, si potrebbe affermare che la Spagna non sia ancora uscita dalla fase 1. Il governo ha infatti proibito da tempo gli assembramenti da più di 10 persone.

Ebbene, proprio questo numero inchioda 4 giocatori del Siviglia: Ocampos, Vazquez, De Jong e Banegasono stati immortalati mentre pranzavano assieme a fidanzate e parenti, per un totale di 12 persone. Un numero che scavalca le imposizioni del governo, e che ha fatto adirare il pubblico social dei calciatori. Sempre sui social sono arrivate le scuse dei diretti interessati:

Il primo a scusarsi è stato Ever Banega:

Voglio scusarmi per ciò che è successo ieri, è stato un incontro in famiglia e con amici, ma non ci siamo resi conto di aver infranto le regole. Per questo motivo vogliamo chiedere scusa al club, ai tifosi e alla società in generale. Non succederà più, tutto ciò che vogliamo ora è tornare a giocare il più presto possibile"

L’ex rossonero Ocampos ha seguito il messaggio del compagno:

Voglio chiedere scusa, riconosco che abbiamo commesso un errore, danneggiando anche l'immagine del club. Garantiamo di aver imparato la lezione, non succederà più".

