Con tutta probabilità, il Barcellona dovrà fare a meno di Leo Messi per la prima gara dopo l'interruzione dovuta all'emergenza Covid-19. L'argentino ha riportato una lieve contrattura al quadricipite destro, che gli impedirà di allenarsi per un periodo compreso tra i 7 e i 10 giorni.

Un periodo di stop che, se confermato dagli effettivi tempi di recupero, comporterebbe l’assenza della Pulce per la prima partita della Liga dopo lo stop causato dal Coronavirus. La partita in questione è contro il Maiorca, in programma il 13 giugno alle 22.00.

Nel frattempo, i preparatori atletici continuano a seguire il numero 10 argentino da vicino, facendogli fare del lavoro specifico a parte.

