L'argentino durissimo nei confronti della squadra dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro l'Osasuna nella sera in cui il Real Madrid festeggia la Liga: "Se non riusciamo a vincere la Liga come potremo vincere la Champions? La gente ha perso la pazienza".

Serata da dimenticare per il Barcellona! I blaugrana perdono 2-1 in casa al Camp Nou con l'Osasuna, il Real Madrid vince la Liga e festeggia, e Lionel Messi si sfoga con i giornalisti nel post partita. Parole molto amare, un mix esplosivo tra delusione e rabbia:

Se non riusciamo a vincere la Liga, come riusciremo a vincere la Champions? Per pensare di vincerla, dovrà cambiare molto. Roma, Liverpool. La gente sta esaurendo la pazienza perché non stiamo dando loro nulla... Se vogliamo combattere per la Champions dobbiamo cambiare molte cose, fare molta autocritica. Se giochiamo così, col Napoli perdiamo

Il riferimento è ovviamente alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la squadra di Gattuso partendo dall'1-1 maturato al San Paolo. Le batoste degli ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nel fuoriclasse argentino e questa serata nera si aggiunge e fa aumentare la preoccupazione in vista del futuro.

Non volevamo che finisse così, ma è il segnale di come è stata la stagione. Siamo stati una squadra irregolare e molto debole, ci hanno battuto per intensità. Il Madrid ha fatto la sua parte, è stato un grande merito non aver perso nessuna partita dopo la pausa, ma noi abbiamo fatto la nostra parte. Dobbiamo fare un'autocritica tutti, a cominciare dai giocatori. Siamo il Barça e siamo obbligati a vincere ogni partita. Il nostro cammino è stato molto irregolare, abbiamo perso punti in partite nella quali non avremmo dovuto perderli, il gioco di oggi riflette quello che è stato il nostro anno

Parole dure quelle di Lionel Messi, quelle di un campione ferito e forse stanco di essere sempre al centro della critiche e delle polemiche quando al Barcellona le cose non girano. Ci si attende una reazione importante, chissà che non arrivi proprio in Champions League.

