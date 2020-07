Il presidente del Barcellona non ha dubbi: Leo Messi non se ne andrà da nessuna parte. Il contratto dell'argentino scade nel 2021, e secondo alcune voci il sei volte Pallone d'Oro starebbe già guardando altrove. Ma Bartomeu si fida della promessa fatta da Messi: "Chiuderà la carriera al Barcellona".

Dopo la partita vinta per 4-1 contro il Villareal, il Barcellona rimane staccato di 4 punti dal Real Madrid capolista. Approfittando di uno dei pochi momenti di tranquillità attraversato in questi ultimi mesi, il presidente blaugrana Bartomeu ha voluto zittire le voci riguardanti un addio di Leo Messi al Barcellona:

Messi ha dichiarato che chiuderà la sua carriera al Barcellona.

I rumours si erano intensificati dopo il mezzo passo falso del Barça contro l’Atletico Madrid: alcuni media spagnoli avevano riportato che il fantasista argentino aveva interrotto i contatti inerenti il prolungamento del suo contratto (in scadenza nel 2021). Ma Bartomeu smentisce tutto: “Non entrerò nei dettagli perché siamo concentrati sul campionato e siamo in trattative con diversi giocatori, ma Messi ci ha spiegato che voleva restare, quindi posso assicurarvi che lo potremo apprezzare al Barca per molto tempo".

Di certo la situazione in Catalogna non è felice, e Messi soffre: prigioniero di una squadra che non riesce a stabilizzarsi sotto la guida di Quique Setien, e che si appresta a un ricambio generazionale che vedrà molti senatori abbandonare il Camp Nou. Ma Messi probabilmente, non sarà fra questi. Le voci su una sua fuga dalla Spagna si ripropongono ciclicamente ogni anno, e sebbene questa volta la situazione sembri ancor più critica rispetto alle precedenti… La promessa del numero 10 argentino vale più delle speculazioni sul suo conto.

