Succede di tutto negli ultimi minuti: dopo il vantaggio nel primo tempo di Carlos Fernandez, il Betis rimonta con due reti a ridosso del 90’. Ma nel recupero Soldado, entrato dalla panchina, fissa il punteggio sul 2-2.

Il Granada prima va vicino alla seconda vittoria post-Covid per alimentare il sogno Europa League, poi sfiora il baratro con la rimonta firmata Canales (su rigore) e Tello a ridosso del 90'. Ci pensa il sempreverde Soldado, entrato dalla panchina, a firmare il definitivo 2-2 nel recupero. Partita non entusiasmante: i padroni di casa gestiscono il possesso senza affondare, gli ospiti si portano in vantaggio alla mezz'ora con un contropiede perfetto concluso da Carlos Fernandez, a segno anche contro il Getafe. La ripresa non offre grandi emozioni fino ai minuti finali, in cui la resistenza di Rui Silva viene abbattuta ma la rimonta non basta al Betis. Un punto che serve a poco a entrambe le formazioni, soprattutto al Granada: le rivali per l'Europa League possono allungare.

Il tabellino

BETIS SIVIGLIA-GRANADA 2-2 (primo tempo 0-1)

BETIS SIVIGLIA (4-4-2): Joel Robles; Emerson (dall'82' Barragan), Mandi, Feddal, Pedraza; Édgar (dal 72' Lainez); Canales, Guardado (dal 61' Alena), Joaquín (dal 61' Tello); Fekir, Loren (dal 72' Iglesias). All. Rubi.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Germán (dal 59' Duarte), Vallejo, Carlos Neva; Yan Eteki, Azeez (dal 90' Antonin); Antonio Puertas, Machís (dal 59' Victor Diaz), Fede Vico (dal 74' Martinez); Carlos Fernández (dal 74' Soldado). All. Martinez.

Gol: 30' Carlos Fernandez (G), 85' Canales (B), 88' Tello (B), 90'+1 Soldado (G)

Assist: 0-1 Puertas (G)

Ammoniti: Edgar Gonzalez (B), Vallejo (G), German Sanchez (G), Pedraza (B), Foulquier (G).

Carlos Fernandez, Antonio Puertas - Betis-Granada - Liga 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

27’ TRAVERSA DEL BETIS - Colpo di testa di Edgar Gonzales da calcio d'angolo, deviazione decisiva di Rui Garcia.

30’ GOL DI CARLOS FERNANDEZ - Contropiede perfetto del Granada guidato da Azeez, piatto destro vincente da pochi passi su assist dalla sinistra di Puertas.

45’+2 RUI SILVA RISPONDE A CANALES - Pazzesco sinistro a giro a cercare l'incrocio del secondo palo, splendida risposta del portiere del Granada.

84’ RIGORE PER IL BETIS - Atterrato Iglesias da Vallejo.

85’ CANALES TRASFORMA IL RIGORE - Rui Silva intuisce ma non arriva sul pallone.

88' RIMONTA DEL BETIS - Cristian Tello supera Rui Silva con un cross dalla trequarti che si insacca nell'angolino senza nessuna deviazione.

90'+1 PAREGGIO DI SOLDADO - Calcio d'angolo, il pallone finisce sul secondo palo: volée vincente sul palo del portiere.

