In serata erano arrivate voci su un possibile addio del presidente, che a quel punto avrebbe lasciato spazio alla permanenza dell'argentino in blaugrana. Poi la smentita del diretto interessato. Intanto, però, spogliatoio e tifosi fanno fronte in comune in favore del giocatore.

Lionel Messi ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo calcistico e non solo. Le voci sul presunto addio dal Barcellona dopo una vita hanno aizzato i tifosi blaugrana, scesi in piazza nei pressi del Camp Nou per inneggiare ad alta voce al loro idolo. Nel bel mezzo di una situazione decisamente convulsa, si è diffusa nella serata di martedì la voce delle presenti dimissioni di Josep Bartomeu. Il presidente inviso a Messi, con il quale l'argentino non vuole avere più niente a che fare.

Lionel Messi Credit Foto Getty Images

Calciomercato Messi lascia il Barcellona? Manchester City in pole, l'Inter sogna DA 3 ORE

Ma ci ha pensato lo stesso numero 1 del Barcellona a smentire quest'ipotesi. E non si esclude che con Messi si arrivi alla battaglia legale. Il nodo ovviamente riguarda la clausola che permetterebbe al giocatore di liberarsi gratuitamente. Dalla Spagna si dice che ci sarà un tentativo disperato da parte del club di risanare la situazione, ma che se così non fosse la vicenda potrebbe anche finire in tribunale. Intanto, oltre che dalla strada, continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Messi dallo spogliatoio, che sarebbe compatto dalla sua parte. Dai compagni di ieri, vedi Carles Puyol, a quelli che lo sono stati fino all'ultima partita, come Luis Suarez.

Play Icon WATCH Conte: "Messi è fantacalcio, è una fesseria ma ci piace che mettete sempre noi in mezzo" 00:01:37

Liga Barcellona: Koeman libera Suarez, si lavora per la rescissione IERI A 12:19