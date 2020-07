Credit Foto From Official Website

Leo Messi è stato scelto dal Barcellona per presentare la nuova divisa da trasferta per la stagione 2020-21, interamente nera con bordi e ricami d'oro: un chiaro messaggio per spegnere i rumors che lo vorrebbero all'Inter?

Leo Messi all'Inter? Per il momento, fa il testimonial della nuova maglia del Barcellona.

Il fuoriclasse argentino è stato scelto per presentare la divisa da trasferta ufficiale per la stagione 2020-21: il Barcellona vestirà una maglia completamente nera con bordi e ricami d'oro, in netta controtendenza rispetto alla tradizione e al passato, come ormai siamo abituati a vedere nelle strategie di marketing delle squadre europee più importanti.

Il fatto che proprio l'immagine di Leo Messi campeggi sui social del club blaugrana sembrerebbe dare uno schiaffo molto violento ai rumors emersi negli ultimi giorni che vorrebbero invece il giocatore lontano dalla Catalogna, Leo Messi presenta la nuova maglia del Barcellona 2020-21, che potrebbero così ritrovarsi un campionato con la Pulce in nerazzurro e Cristiano Ronaldo alla Juventus.

