Colpo in prospettiva per il Barcellona, che mentre attende il Napoli in Champions League ha acquistato dal San Paolo l'attaccante classe 2001 Gustavo Maia. Operazione da 4 milioni e mezzo. Chi può lasciare la Catalogna è Samuel Umtiti, a cui sono interessate anche Roma e Napoli.

