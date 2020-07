Gli uomini di Simeone frenano in classifica: un 1-1 prezioso per il Celta Vigo di Oscar Garcia, che ipoteca la salvezza. Per i Colchoneros, la battaglia per il terzo posto si riapre.

Il Celta si conferma l'ammazza-grandi della Liga: dopo il pareggio contro il Barça, la banda di Garcia raggiunge i 10 risultati utili nelle ultime 11 partite giocate in casa. Una trappola di intensità e abnegazione ha ancorato gli uomini di Simeone al pareggio. L'Atletico Madrid si è dimostrato fuori forma, e ha dovuto arroccarsi in difesa per buona parte della gara, salvo tentare un timido forcing finale per agguantare i 3 punti. Dopo un gol in apertura di Morata, il Celta Vigo ha trovato la forza per proporsi in avanti e incidere col tiro pirotecnico di Beltran. Ora il Siviglia torna a minacciare i Colchoneros per la battaglia del terzo posto.

Tabellino

Celta Vigo- Atletico Madrid 1-1

CELTA VIGO (5-3-2): Blanco (81’ Villar); Mallo, Murillo, Aidoo, Saenz, Olaza; Mendez (58’ Santi Mina), Yokuslu, Beltran; Smolov (58’ Rafinha), Iago Aspas (90' Bradaric). All. García.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Gimenez, Lodi (67’ Sanchez); Saul Niguez, Thomas Partey (67’ Herrera), Koke, Llorente (67’ Vitolo); Correa (72’ Lemar), Morata (88’ Saponjic). All. Simeone.

Arbitro: José Sanchez.

Gol: 1’ Morata (A), 48’ Beltran (V).

Assist: Correa (A, 0-1), Mendez (V, 1-1).

Ammoniti: Brais Mendez (V), Renan Lodi (A), Nolito (V), Saenz (V), Murillo (V), Gimenez (A), Herrera (A).

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

1'- GOL! MORATA! DOPO 52 SECONDI! Incursione di Correa, passaggio rasoterra nel cuore dell'area di rigore del Celta e Morata sottoporta non sbaglia! Che inizio per i Colchoneros!

11' - TIRO PERICOLOSO DELL'ATLETICO! Sugli sviluppi di un corner, Savic calcia alto dal limite dell'area.

17' - REAGISCE IL CELTA! Brais Mendez dalla distanza. Gimenez devia di schiena e la palla colpisce l'esterno della rete.

40' - LAMPO DI BRAIS MENDEZ (V)! Tiro a giro dal limite dell'area di rigore. Di pochissimo a lato! Celta mai così vicino al pareggio.

48' - GOL! BELTRAN! PAREGGIA IL CELTA! 1-1 favoloso! Cross dalla trequarti di Brais Mendez, di stinco al volo Fran Beltran insacca sotto l'incorcio dei pali. Immobile Oblak!

57' ANCORA BRAIS MENDEZ PERICOLOSO! Tiro al volo da un cross deviato. Oblak non rischia sul bolide centrale e respinge.

86' - RIPARTENZA FULMINEA DELL'ATLETICO! LEMAR conclude in porta ma Villar risponde deviando in corner!

Il migliore

Brais Mendez. La sua prestazione rappresenta quella dell'intera squadra: aggressivo (rischia un'espulsione per somma d'ammonizioni nei primi 20'), pericoloso (ha impegnato Oblak più volte), decisivo (assist per il gran tiro al volo di Beltran) e intenso (pressa per 60 minuti senza sosta alcuna). Peccato per la sostituzione al 58': fosse rimasto in campo, il Celta vigo avrebbe sicuramente avuto più possbilità di portarsi a casa i 3 punti.

Il peggiore

Marcos Llorente. Pesa molto il suo fallo lontano dalla palla che ha vanificato un tu per tu tra il compagno Correa e il portiere Blanco del Celta. Uno spintone che l'arbitro vede e punisce e che influisce certamente sull'economia del match. Correa si trovava solo davanti al portiere e avrebbe potuto siglare il 2-0 congelando la partita.

Il momento social

