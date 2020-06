In una gara apparentemente incanalata sul pari a reti bianche, a tempo scaduto arriva la deviazione vincente del subentrato Manu Trigueros, che fissa l'1-0 per il Submarino Amarillo, tornato a vincere dopo le tre sconfitte consecutive "pre" stop e in corsa per l'Europa.

In una gara apparentemente incanalata sui binari del pari a reti bianche tra Celta Vigo e Villarreal, a tempo scaduto arriva la deviazione vincente del subentrato Manu Trigueros, che fissa l'1-0 per il Submarino Amarillo, tornato a vincere dopo le tre sconfitte consecutive "pre" stop e in corsa per l'Europa. Situazione sempre più problematica, invece, per i galiziani, sempre più invischiata nella tumultuosa lotta per non retrocedere.

Celta Vigo-Villarreal (La Liga 2019-2020) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

CELTA VIGO-VILLARREAL 0-1

Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Hugo Mallo (84' Denis Suarez), Murillo, Araujo, Olaza; Cheikh (46' Aidoo), Bradaric, Rafinha (59' Sisto); Santi Mina (81' Smolov), Iago Aspas, Juan Hernandez (46' Yokuslu). All.: Oscar.

Villarreal (4-3-3): Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Moreno (58' Chukwueze); Zambo Anguissa, Iborra (67' Trigueros), Santi Cazorla (58' Bacca); Gerard, Alcacer (81' Ontiveros), Moi Gomez (81' Morlanes). All.: Quique Alvarez (squalificato, in panchina Javier Calleja).

Arbitro: Valentin Pizarro Gómez di Madrid.

Gol: 91' Trigueros (V).

Assist: -

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Iborra, Cheikh.

Celta Vigo-Villarreal (La Liga 2019-2020): da sinistra, Alberto Moreno (Villarreal) e Santi Mina (Celta Vigo) impegnati in un contrasto aereo (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

16' - SANTI CAZORLA! Sinistro ciabattato a rimorchio, dopo una respinta di Araujo sul tiro di Moreno: Ruben Blanco neutralizza, ma Villarreal davvero insidioso.

17' - ANCORA VILLARREAL CON IBORRA! Il numero 10 del Submarino Amarillo, calcia violentemente di prima intenzione su assist di Mario Gaspar dalla destra: autentico miracolo di Rubén Blanco, che respinge!

29' - DI NUOVO IBORRA PER IL VILLARREAL! Girata mancina, in area, sugli sviluppi di un corner: palla (leggermente deviata) alta sopra la traversa.

35' - FUCILATA DI RAFINHA DALLA DISTANZA! Ci prova anche il Celta Vigo, ma la palla esce andando a sbattere sui cartelloni pubblicitari.

87' - VILLARREAL VICINISSIMO AL GOL CON BACCA! L'ex Milan conquista palla a centrocampo sulla fascia destra, si beve mezza difesa del Celta, si accentra e, entrato in area, sfiora il palo più lontano in scivolata! Che occasione per il Submarino Amarillo!

91 - GOL DEL VILLARREAL CON TRIGUEROS! Azione insistita del Submarino Amarillo: prima Rubén Blanco frana in area su Bacca, poi Chukwueze calcia sul portiere del Celta, quindi la doppia conclusione del numero 14 giallo. L'ultimo tentativo, peraltro deviato dalla scivolata disperata di Murillo, è quello vincente: 0-1!

Il migliore

Bacca. Il suo subentro, avvenuto nel corso della ripresa, cambia volto al Villarreal. Un paio di accelerazioni sconquassano la difesa del Celta. Quella datata 91' porterà poi al gol decisivo di Trigueros.

Il peggiore

Moi Gomez. Gara senza piglio sulla corsia mancina del Villarreal. Tocca pochissimi palloni.

Il momento social

