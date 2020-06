Chi vincerà il titolo tra Barça e Real Madrid? Il Siviglia riscatterà Suso? Le 5 domande alla Liga

Ci siamo. Mancano poco più di 24 ore al ritorno in campo in Spagna, con la Liga che si aprirà con il derby Siviglia-Betis. Importante sia per la lotta Champions, sia per capire il destino di Suso, con il Milan che resta in ascolto. Ma chi vincerà il titolo nella lotta tra Barcellona e Real Madrid? Messi riuscirà a conquistare l'ennesima Scarpa d'oro?

1) La Liga riparte e Messi ritroverà Suarez al suo fianco. Sarà un altro Barcellona?

Il gioco del Barcellona non ha mai convinto in questa stagione, ma Quique Setién ha sicuramente qualche alibi una volta arrivato (al posto dell'esonerato Valverde). Non c'era Luis Suarez e la squadra si doveva ridisegnare. Il suo Barça ha avuto problemi di profondità in campo, cosa che garantiva l'uruguaiano, oltre a gol e ad un'intesa perfetta con Messi. Il grande deluso è Griezmann che non ha mai esaltato il pubblico e ha 'sprecato' anche questa occasione. Si spera, dunque, che la coppia Suarez-Messi dia nuovamente risultati. Le premesse ci sono tutte, anche se il discorso condizione fisica sarà una variabile determinante.

La lotta al titolo

Squadra Punteggio Differenza reti 1. BARCELLONA 58 punti +32 2. REAL MADRID 56 punti +30

Torna la coppia Messi-Suarez dopo 156 giorni

2) Nel Real Madrid tornano Hazard e Asensio. Sarà un altro Real?

Anche il Real Madrid ha fatto fatica ad utilizzare i suoi titolari. Hazard doveva essere uno di questi, visto i 100 milioni spesi in estate per strapparlo al Chelsea. Il belga ha avuto diversi infortuni nel corso di questa annata e spera, ora, di essere l'arma in più per Zidane che cerca continuità, soprattutto nel reparto avanzato. Bale ha i soliti problemi, Jovic non si è mai visto e Benzema non può far tutto da solo. Ci sarà anche un'altra new entry, quell'Asensio mai visto in stagione. Anche il giovane maiorchino è stato ai box per un lungo e grave infortunio e spera di essere l'uomo in più per questo finale di stagione.

Torna il tridente Asensio-Benzema-Hazard 11 mesi dopo?





3) Atlético Madrid, Getafe, Valencia: chi si qualifica alla Champions?

Lotta serratissima per il discorso Champions League, con 5 squadre in corsa per il 3° e il 4° posto per entrare nella fase a gironi della prossima edizione. Dal Siviglia 3° al Valencia 7° ci sono 5 squadre nel giro di 5 punti. Vedendo il trend prima del lockdown, le squadre più in forma sembravano essere proprio Siviglia e Real Sociedad. L'Atlético Madrid ha però una grande occasione per rientrare in corsa, anche perché non avrà più il discorso Champions che è rimandato ad agosto. Occhio anche al Getafe che, nonostante alti e bassi, resta quella squadra cinica e fastidiosa che in questo finale di stagione può avere il giusto sprint per entrare nelle prime quattro.

El Mono Burgos saluta l'Atlético dopo 9 anni

La lotta alla Champions

Squadra Punteggio Differenza reti 3. SIVIGLIA 47 punti +10 4. REAL SOCIEDAD 46 punti +12 5. GETAFE 46 punti +12 6. ATLETICO MADRID 45 punti +10 7. VALENCIA 42 punti -1

4) Il Siviglia riscatterà Suso? Il Milan resta in attesa...

È una domanda che si ricollega a quella precedente perché l'operazione Suso è un'operazione che prevede l'acquisto del giocatore da parte del Siviglia in caso di qualificazione alla Champions. Scatterebbe a quel punto il riscatto obbligatorio, che frutterebbe alle casse del Milan circa 20 milioni. Un bel gruzzoletto per 'cominciare' il mercato della prossima stagione. Tutto sommato sarebbe un bell'affare per il Siviglia, considerando l'apporto di Suso nelle sue prime partite. Stats ancora da migliorare: 1 gol e 1 assist in 6 presenze, ma il tridente Suso-En Nesyri-Ocampos ha funzionato molto bene prima del lockdown.

La stagione di Suso dal suo arrivo a Siviglia

Competizione Presenze/Reti Minuti giocati LIGA 6 presenze e un gol 354 minuti EUROPA LEAGUE 2 presenze e 0 gol 157 minuti Totale 8 presenze e un gol 511 minuti

5) Messi vincerà la Scarpa d'oro?

Qui il discorso si fa più complicato. Nella Liga mancano 12 giornate, ma è improbabile - vista la compressione del calendario - che Messi possa giocare tutte e 12 le partite, 90 minuti ciascuna. Lui ci ha abituato a medie gol pazzesche e, comunque, non sarebbe affatto strano se segnasse una tripletta ad ogni gara disputata. Diciamo, però, che al momento non è tra i favoriti, considerando giocatori come Lewandowski (30 gol) e Immobile (27) che sembrano avere il piede molto caldo.

La coppia Lionel Messi-Luis Suarez (Barcellona) festeggia dopo un gol nella prima parte di stagione

La classifica per la Scarpa d'oro 2020

Giocatore Gol Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 30 Bayern Monaco 2. Ciro IMMOBILE 27 Lazio 3. Timo WERNER 25 RB Lipsia 4. Erling HAALAND 26 Salisburgo/Borussia Dortmund* 5. Cristiano RONALDO 21 Juventus 6. Lionel MESSI 19 BArcellona

*Haaland ha un punteggio 44 in questo momento perché il coefficiente del campionato austriaco è inferiore a quello degli altri Paesi (negli altri casi si moltiplica per due che è il coefficiente dei grandi campionati).

