L'ex Nazionale francese perde la testa e attacca la Pulce, commentando il caso Griezmann scoppiato dopo la gara con l'Atletico Madrid. Su Setien ammette: "È un brav'uomo, ma è incompetente"

Il campione del Mondo e d'Europa con la Francia ed ex attaccante di Milan, Barcellona e Bordeaux fra le altre, Christophe Dugarry, è decisamente andato oltre il limite commentando il caos all'interno dello spogliatoio del Barcellona e la difficile convivenza tra Lionel Messi e Antoine Griezmann. Queste le sue parole ai microfoni di RMC Sport, emittente oltralpe.

Di cosa dovrebbe avere paura Griezmann, di un ragazzino alto un metro e 50 e mezzo autistico? Se ha un problema con Messi, può mangiarselo.

Più tardi Dugarry si è scusato pubblicamente con un messaggio sui propri profili social, ma ormai le sue dichiarazioni avevano già fatto il giro del web.

Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso e lo farò di nuovo alle 18 questa sera.

L'ex bomber, oggi opinionista, ha sparato a zero anche sull'allenatore dei blaugrana, Quique Setien subentrato lo scorso gennario ad Ernesto Valverde:

È un brav'uomo ma non ha l'attitudine del grande tecnico. Sono sicuro che non abbia niente contro Griezmann. È semplicemente un incompetente.

Dugarry negli ultimi anni ha insultato tanti altri protagonisti del calcio, come il c.t. della Nazionale francese Didier Deschamps, criticato per non aver convocato Benzema (“Deschamps ha preso in ostaggio la Nazionale e questo può essere dannoso. Non è bello avere un attaccante che ha vinto quattro Champions e che non può giocare con la Francia perchè ha parlato male del commissario tecnico…”), Kylian Mbappè dopo che il giovane talento aveva avuto un diverbio con Cavani ("Se fossi stato in Cavani, un trentaduenne con 200 gol con il PSG, l’avrei aspettato negli spogliatoi e gli avrei dato un gran calcio”) e, dulcis in fundo, Josè Mourinho, quando lo Special One allenava il Manchester United ("Tatticamente Mourinho non mette nessuno al suo posto. Si lamenta sempre della fortuna degli avversari o dell’arbitro, non critica mai il suo lavoro. Ho la sensazione che l’ultimo successo a livello tattico di Mourinho sia quell’Inter-Barcellona. Ha vinto titoli, ma penso che abbia perso la bussola, pensa di essere più importante della squadra").

