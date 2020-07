"El gran capitan" Sergio Ramos, il difensore totale che ha reso di nuovo grande il Real Madrid

Con l'ultima Liga conquistata, il condottiero dei Galacticos mette in bacheca il 22esimo trofeo con la maglia dei Blancos, il 12° sollevato da capitano. Un successo che, come ormai di consueto, non è passato solamente dalla sua imponenza difensiva ma anche dal suo fiuto del gol e dal suo destro sempre più educato.

Ragionando per massime popolari, quell'antico detto che recita ‘"gallina vecchia fa buon brodo’’ sembra più che azzeccato in questo caso. Oppure, rifacendosi ad una massima ormai comune nel mondo dello sport verrebbe da dire che ‘’gli attaccanti vincono le partite mentre le difese i campionati’’. Ecco, Sergio Ramos è stato capace di impersonare entrambi i ruoli, l'attaccante in grado di risolvere la partita con la sua giocata e il difensore che con malizia, tecnica e cattiveria agonistica sa come portare la propria squadra ai grandi successi. L'ultima Liga messa in bacheca dal Real Madrid, la 34esima della sua storia, non è altro che la massima espressione di tutto ciò, la prova tangibile e concreta che Sergio Ramos abbia ormai imparato a vestire il ruolo del difensore totale, l'uomo in più capace di trascinare i propri compagni verso gli obiettivi prefissati.

La quinta essenza del machismo calcistico

Sergio Ramos non è soltanto il capitano della squadra più vincente al mondo, la fascia al braccio che ormai da diversi anni ha ereditato da Iker Casillas non può essere considerata semplicemente come il simbolo dell'esperienza e del carisma del numero 4 madridista. Sergio Ramos è il Real Madrid, il Real Madrid è Sergio Ramos: il calciatore andaluso di nascita ha, infatti, acquisito per adozione la filosofia madrilena e madridista, quella di un leader carismatico tecnico quanto malizioso sul rettangolo verde, irriverente con gli avversari e trascinatore con i compagni.

Perché, dopo tutto, quella carica di difensore che Ramos ricopre come ruolo in campo, può essere considerata come la vera filosofia di vita della carriera del capitano madridista. Difensore di uno spirito, di una storia, di una fame di successi che non può non scorrere nelle vene di chi veste la maglia dei galacticos.

Dominatore in difesa, leader in attacco

I numeri e le statistiche parlano per lui, Sergio Ramos è di recente diventato il difensore più prolifico della storia della Liga arrivando a quota 69 reti messe a segno, superando a 67 un certo Ronald Koeman. Fin qui, in campionato il capitano del Real ha già raggiunto quota 10 gol in campionato (6 realizzati su rigore), il record personale in carriera dopo i 7 messi a segno nella stagione 2016/17. Più in generale, con i Blancos le reti totali messe a segno sono 96 e di queste 28 sono risultate decisive in termini di gol vittoria, non considerando le due reti messe a segno nelle finali di Champions League nelle stagioni 2014 e 2016 contro i cugini dell'Atletico che, pur non essendo considerate come gol vittoria hanno di fatto segnato l'epilogo della partita in maniera indelebile.

Sergio Ramos ha segnato 10 reti nella Liga 2019/2020, sei su rigore. Dal dischetto è una sentenza ha realizzato gli ultimi 22 rigori calciati Credit Foto Getty Images

Il palmares si arricchisce

Un successo, quello di Ramos e compagni nell'ultima Liga, che ha il sapore di riscatto, di rivincita dopo le ultime stagioni in cui in patria i successi sembravano faticare ad arrivare. Ed invece, nell’anno più atipico per il calcio mondiale, con lo stop forzato dei campionati causato dal Covid-19, il Real Madrid ed il suo capitano sono tornati a fare quello che sanno fare meglio: vincere e mettere trofei in bacheca. Per il difensore si tratta del 22esimo trofeo in carriera con la maglia del Real, il 12esimo sollevato da capitano dopo l'addio di Casillas, un ciclo cominciato con l’undecima Champions League sollevata nel 2016 a San Siro.

Competizioni Titoli di cui da capitano Liga 5 2 Supercoppa Spagnola 4 2 Coppa di Spagna 2 0 Champions League 4 3 Supercoppa Europea 3 2 Mondiale per Club 4 3

E’ vero, con l'attacco si vincono le partite e con le difese i campionati, ma per la fortuna di Zinedine Zidane e del Real Madrid, il gran capitan Sergio Ramos sa fare benissimo entrambe le cose: segnare come un attaccante e difendere dimostrando di essere da sempre uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

(di Samuele Ragusa)

