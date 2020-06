Casemiro of Real Madrid celebrates with teammates after scoring his sides first goal during the Liga match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at RCDE Stadium on June 28, 2020

Gara ragionata e ben gestita quella del "Cornellà-El Prat", da parte di un Real Madrid che si impone 1-0 sul fanalino Espanyol grazie alla rete allo scadere del primo tempo di Casemiro su delizioso assist di tacco di Benzema. Blancos a 71 punti e che, ora, guidano la Liga con due lunghezze di vantaggio sul Barcellona, sorpassato quindi non più, solo, per gli scontri diretti a favore. SItuazione disperata, invece, per i biancoblù catalani, che dopo l'esonero di Abelardo (dopo quelli di Gallejo e Machin) manda in panchina l'ex ala e attuale ds Francisco Rufete: a 24 punti, la zona salvezza dista ben dieci lunghezze a sole 6 giornate dal termine.

Casemiro of Real Madrid and Raul de Tomas of RCD Espanyol battle for possession during the Liga match between RCD Espanyol and Real Madrid CF at RCDE Stadium on June 28, 2020 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ESPANYOL-REAL MADRID 0-1

Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Didac Vilà (46' Pedrosa), Cabrera, Bernardo Espinosa, Gomez; Darder (69' Ribaudo), David Lopez (84' Lozano), Roca, Embarba (69' Calleri); Wu (57' Melendo), de Tomas. All.: Rufete.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco (63' Rodrygo), Hazard (63' Junior Vinicius), Benzema. All.: Zidane.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz di Valencia.

Gol: 45' Casemiro (R).

Assist: Benzema (R, 0-1).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Pedrosa, Junior Vinicius.

Real Madrid's Isco wins the ball against Espanyol. Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

4' - WU LEI METTE IN MEZZO UN PALLONE DALLA DESTRA! A rimorchio arriva Embarba, che dopo un rimpallo conclude di poco a lato: pericoloso l'Espanyol.

8' - CASEMIRO CERCA DI SORPRENDERE DIEGO LOPEZ DA CENTROCAMPO! Il portiere ex Milan (e Real), fuori dai pali, per poco non si lascia sorprendere: parata in due tempi.

10' - ANCORA CASEMIRO! Sinistro potentissimo, a incrociare, del centrocampista brasiliano sugli sviluppi di una punizione di Kroos: Ramos, sottoporta, ci mette la testa e si fa anche male. Palla alta di poco.

20' - SINISTRO A GIRO SU PUNIZIONE DI ROCA! Intervento piuttosto impegnativo di Courtois, che resiste anche a un tentativo di inserimento di Bernardo Espinosa: bene l'Espanyol.

25' - ESPANYOL A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Dopo un recupero palla piuttosto aggressivo su Casemiro, filtrante di EMbarba per Wu Lei che, a tu per tu con Courtois, calcia forte ma alto sopra la traversa.

36' - BENZEMA! Entra in area dalla sinistra e libera un missile terra-aria potentissimo: grande intervento di David Lopez che alza il pallone sopra la traversa!

44' - TRIPLA OCCASIONE PER IL REAL MADRID! Batti e ribatti sottoporta che coinvolge Casemiro, Sergio Ramos e Hazard: doppio miracolo di Diego Lopez!

45' - GOL DEL REAL MADRID CON CASEMIRO! Sul lungo traversone di Marcelo, sponda aerea di Ramos per Benzema, strepitoso nel servire di tacco l'accorrente Casemiro, che insacca alle spalle di David Lopez: 0-1!

Taconazo de Benzema Credit Foto Getty Images

49' - WU LEI! Controllo e tiro da buona posizione, su assist di Victor Gomez dalla destra: l'attaccante cinese apre il piatto ma la conclusione è debole, para Courtois.

51' - COLPO RAVVICINATO AL VOLO DI BENZEMA! David Lopez respinge la bella iniziativa dell'attaccante francese sul cross diretto al secondo palo di Isco.

66' - PUNIZIONE INSIDIOSA DI RAUL DE TOMAS PER L'ESPANYOL! Il canterano del Real Madrid impegna Courtois, che non si fa inganna re dalla palla che gli rimbalza di fronte all'ultimo istante.

Il migliore

Benzema. A totale disposizione dell'intera fase offensiva madridista, estrae dal cilindro un colpo di tacco d'antan che favorisce la rete di Casemiro.

Il peggiore

Wu Lei. Le occasioni le avrebbe. Davanti allo specchio, però, l'attaccante cinese dell'Espanyol si rivela davvero velleitario.

Il momento social

Le altre partite di giornata

LEVANTE-BETIS SIVIGLIA 4-2

Gol: 21' Borja Mayoral (L), 35' Bardhi (L), 50' Morales (L), 59' Rochina (L), 70' Canales (B), 87' Juanmi (B).

Vittoria pirotecnica del Levante nel match casalingo di metà classifica contro il Betis Siviglia. Azulgrana in vantaggio al 21' grazie a Borja Mayoral, che riceve da centrocampo da Postigo e infila Robles con un diagonale mancino. La formazione di casa segna a ripetizione fino a calare il poker: al 35' un'altra rasoiata mancina a incrociare, questa volta del talento macedone Bardhi, manda il punteggio sul 2-0. Quindi, nella ripresa, prima segnerà Morales (al 50') dopo aver "mandato al bar" Robles, poi (al 59') Rochina, al secondo tentativo su azione sviluppatasi dalla sinistra, infila la rete del 4-0. Serviranno solo ad arricchire gli annali le successive reti betiche di Canales e Juanmi: finisce 4-2. Levante dodicesimo a 41 punti, Betis tredicesimo a 37.

Rubén Rochina (Levante) Credit Foto Getty Images

VILLARREAL-VALENCIA 2-0

Gol: 14' Alcacer (Vi), 44' Moreno (Vi).

Il Submarino Amarillo vince 2-0 lo spareggio per l'Europa contro il Valencia, affacciandosi - al quinto posto a 51 punti e a -3 dal Siviglia - alla corsa Champions. Succede tutto nel primo tempo: al 14', splendida girata al volo sul secondo palo dell'ex Borussia Dortmund su morbido suggerimento di Gerard Moreno. Al 44', quindi, lo stesso Moreno realizza con una spettacolare e potente volée mancina, in corsa, su appoggio di Santi Cazorla. Il Valencia resta così a 46 punti e scivola all'ottavo posto, fuori dalle posizioni del calcio internazionale.

Gerard Moreno (Villarreal) y Alessandro Florenzi (Valencia) Credit Foto Getty Images

GRANADA-EIBAR 1-2

Gol: 16' De Blasis (E), 48' Soldado (G), 69' Kike (E).

Colpaccio esterno dell'Eibar in ottica salvezza. I baschi si portano a 35 punti grazie alla vittoria in trasferta col Granada, che perde una ghiotta chance per rifarsi sotto nella corsa per l'Europa. Ospiti in vantaggio al 16' con De Blasis, abile a liquidare Escandell in uscita, con un morbido lob su invito di Kike. Pareggia i conti Soldado a inizio ripresa con un colpo di testa vincente su assist dalla destra di Puertas. Il gol decisivo del match porta però la firma di Kike il quale, al 69', inseritosi dalle retrovie conclude all'angolino su assist basso dalla sinistra di Orellana. Finisce 1-2.

Pablo de Blasis (Éibar) y Carlos Neva (Granada) Credit Foto Getty Images

