Mistero sulle condizioni di Leo Messi a una settimana esatta dal restart della Liga. L'argentino ieri ha saltato la seduta in programma e secondo l'emittente TV3 avrebbe rimediato una lesione all'adduttore che lo costringerà a saltare il primo match della ripresa contro il Maiorca. Il club blaugrana però al Mundo Deportivo esclude problemi fisici: "Condizioni di Leo non destano preoccupazioni".

Fra una settimana la Liga riaccenderà ufficialmente i riflettori e riprenderà la stagione, bruscamente interrotta a causa della lunga pausa per la pandemia globale Coronavirus, ma a Barcellona tanti si interrogano riguardo alla presenza di Leo Messi al restart della stagione. Già perché mercoledì la Pulce ha saltato la seduta d’allenamento prevista alla Ciutat Esportiva.

TV3 lancia la bomba: Messi ha un problema all’adduttore, il Barça smentisce

Il club ha subito provveduto a gettare acqua sul fuoco, e si è sbrigata ad assicurare che Messi abbia svolto del lavoro personalizzato in palestra e che le sue condizioni fisiche non destino preoccupazioni. L’emittente TV3 però nella tarda serata ha diffuso notizie ben più preoccupanti, accertando secondo fonti vicine al calciatore, che Messi avrebbe saltato la seduta a causa di una lesione muscolare all’adduttore che potrebbe costringerlo a riposo per almeno 10-15 giorni e gli impedirebbe di essere in campo sabato 13 giugno nel match contro il Maiorca, la prima gara post sospensione.

La notizia ha gettato ovviamente in grande preoccupazione, addetti ai lavori ed appassionati. Il Mundo Deportivo ha consultato fonti dirette del club blaugrana che hanno assicurato come Messi ha svolto lavoro differenziato in palestra come concordato con lo staff di Quique Setien e ha precisato che l’argentino è in perfette condizioni e la sua assenza contro il Maiorca è un’ipotesi remota. Per scoprire le reali condizioni della Pulce non resta che attendere la giornata di domani, visto che oggi il Barcellona non si allenerà poiché Setien ha concesso a tutta la truppa una giornata di riposo. Ventiquattro ore insomma e ne sapremo di più.

