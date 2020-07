Real Madrid's French forward Karim Benzema (2L) celebrates after scoring during the Spanish league football match Granada FC vs Real Madrid CF at Nuevo Los Carmenes stadium in Granada on July 13, 2020

Gli uomini di Zidane dominano il primo tempo e vanno avanti con Mendy e Benzema. Nella ripresa Machis riapre il match e da quel momento i Blancos soffrono: decisivi Sergio Ramos e Courtois. Il Madrid può chiudere la Liga nel prossimo turno.

Con una partita dai due volti e un finale al cardiopalma, il Real Madrid si regala il 9° successo consecutivo in campionato e il primo match point per chiudere la Liga, giovedì contro il Villarreal. Nel primo tempo gli uomini di Zidane giocano una partita sontuosa, dominano e si portano sul 2-0 grazie a un gran gol di Mendy e alla solita rete di Benzema. C'è spazio anche per una traversa del francese prima dell'intervallo. Ma una dormita di Casemiro in avvio di ripresa, a cui seguono una gran giocata di Herrera e il gol di Machis, riapre la partita: il Real è sulle gambe, il Granada si dimostra squadra vera e tosta. La ripresa è tutta dei padroni di casa, che nel finale sfiorano il pari due volte nel giro di un minuto: prima Courtois respinge una bella acrobazia di Antonin, poi Sergio Ramos salva sulla linea un destro a botta sicura di Azeez. Il Madrid torna a +4 dal Barcellona a due giornate dal termine: la Liga è lì, a un passo. Ma che brividi.

Il tabellino

Liga L'ottava meraviglia del Real Madrid: 2-0 all'Alaves e titolo a un passo 10/07/2020 A 21:58

GRANADA-REAL MADRID 1-2 (primo tempo 0-2)

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Víctor Díaz (dal 46' Puertas), German Sanchez, Domingos Duarte, Gil Dias; Azeez, Herrera (dal 75' Eteki); Foulquier (dal 54' Montoro), Fede Vico (dal 75' Antonin), Darwin Machís (85' Ismail); Carlos Fernández. All. Martinez.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Valverde (dal 63' Asensio), Isco (dal 63' Rodrygo); Benzema. All. Zidane.

Gol: 10' Mendy (R), 17' Benzema (R), 50' Machis (G).

Assist: 1-1 Modric (R), 2-1 Herrera (G).

Ammoniti: Mendy (R), Duarte (G), Gil Dias (G), Courtois (R).

Mendy scores in the match Granada-Real Madrid - Liga Santander 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

10’ MENDY SBLOCCA - Grandissimo gol del terzino del Real: ottima uscita dei Blancos su pressione del Granada, l'ex Lione punta Diaz e lo salta con uno scatto pazzesco. Sassata di sinistro sul primo palo, pallone sotto la traversa.

16’ RADDOPPIO DI BENZEMA - Ma che azione dei Blancos: magia di Isco, che con il tacco serve Modric a centrocampo. Il croato apre per il francese, che punta Diaz e insacca con un preciso destro sul secondo palo.

36’ GRANDE INTERVENTO DI COURTOIS - Difficile colpo di testa di Duarte spalle alla porta su cross dalla trequarti, bravissimo il portiere dei Blancos a respingere con un tuffo sulla sinistra.

43’ TRAVERSA DI BENZEMA - Come gioca il Real! Altra azione pazzesca, palla magica di Modric per Benzema: destro da posizione defilata, Rui Silva devia sulla traversa.

50' MACHIS RIAPRE IL MATCH - I padroni di casa riaprono il match: dormita di Casemiro, che perde il pallone a centrocampo. Gran palla di Herrera nello spazio per Machis, che con il sinistro trafigge Courtois.

81' MISCHIA NELL'AREA DEL REAL - Succede di tutto nell'area piccola: tanti contatti, pallone incastrato in una selva di gambe. Fallo in attacco fischiato dal direttore di gara.

85' COURTOIS RISPONDE AD ANTONIN - Bella acrobazia all'interno dell'area di rigore salvata dal portiere del Real Madrid con un ottimo tuffo sulla destra.

86' SERGIO RAMOS SALVA SULLA LINEA - Quanto sta rischiando il Real Madrid! Azeez calcia a colpo sicuro, il capitano respinge sulla linea!

88' ANCORA GRANADA PERICOLOSO - Punizione dalla destra di Montoro, arriva Gil Dias di testa dopo il rimbalzo del pallone: sfera sul fondo.

Benzema celebra el 0-2 en Los Cármenes | Granada-Real Madrid Credit Foto Getty Images

Il migliore

Sergio RAMOS - Capitano non a caso, leader vero da anni a questa parte. Sale di livello quando la partita gli chiede di farlo. Nel finale indossa l'elmetto e va in battaglia. Il suo salvataggio sulla linea può essere la giocata che chiude definitivamente la Liga.

Il peggiore

Victor DIAZ - Protagonista in negativo nei due gol del Real Madrid. In occasione della prima rete ha la sfortuna di trovarsi di fronte Mendy, ma si fa saltare come un ragazzino. Poco dopo è troppo passivo contro Benzema e facilita la vita al francese. Non a caso viene sostituito all'intervallo.

Play Icon WATCH Real Madrid: l'allenamento di Ramos, Modric e Benzema tra mascherine e cyclette 00:01:12

Champions League Juventus, Nedved: "Real Madrid o Manchester City sfida stimolante, ma prima c'è il Lione" 10/07/2020 A 11:50