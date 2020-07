Il Barcellona nel caos: i giocatori vogliono Kluivert in panchina contro il Napoli

Patrick Kluivert et Lionel Messi

Secondo il Mundo Deportivo i senatori della squadra blaugrana hanno sfiduciato l'attuale tecnico Quique Setien e avrebbero fatto capire alla dirigenza di cambiare al più presto per arrivare alla sfida di Champions League con una nuova guida, ovvero l'ex attaccante e attuale responsabile del settore giovanile.

La pesante sconfitta con l'Osasuna nell'ultimo turno di Liga e lo sfogo a mezzo stampa di Lionel Messi hanno complicato ancora di più la situazione a Barcellona. C'è preoccupazione in vista della sfida di Champions League dell'8 agosto contro il Napoli (si riparte dall'1-1 dell'andata al San Paolo, ndr) e pare che lo spogliatoio stia mettendo pressione alla dirigenza per cambiare prima possibile la guida tecnica: i senatori hanno sfiduciato più o meno pubblicamente l'allenatore Quique Setién e avrebbero richiesto l'arrivo in panchina di Patrick Kluivert.

Questa la ricostruzione del Mundo Deportivo secondo cui l'ex bomber blaugrana, oltre che di Ajax e Milan, sarebbe il preferito dello spogliatoio per il suo carisma, perchè conosce l'ambiente, ha vestito da calciatore la maglia del Barcellona, e perchè sta lavorando bene col settore giovanile.

Kluivert dall'estate 2019 ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile del Barcellona ma è in possesso del patentino di allenatore dal 2009: ha fatto diverse esperienze da assistente, con Van Gaal all'AZ e nella nazionale olandese, e con Seedorf nel Camerun, e nel 2015 è stato ct di Curaçao nelle qualificazioni ai Mondiali 2018.

