Il Barcellona vince la causa con il Santos per Neymar: non pagherà il risarcimento da 61 milioni

Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha dato ragione al Barcellona nell'affare con il Santos per l'ingaggio di Neymar nel 2013. Il club brasiliano aveva chiesto un risarcimento da oltre 61 milioni di euro per grossissimi pagamenti effettuati in un secondo momento dal club blaugrana a una società del padre del calciatore.

Il Barcellona ottiene un'importante vittoria in tribunale che le permetterà di conservare un tesoretto di 61.295.000 di euro, ossia la cifra di risarcimento chiesta dal Santos per presunte irregolarità nell'affare che vide Neymar trasferirsi in blaugrana nel 2013. Il Barça aveva dichiarato di aver concluso l'operazione pagando 17 milioni di euro, ma in realtà si scoprì poi che il totale complessivo fu di 83 milioni, con una grossissima quota addizionale versata dal club catalano alla compagnia privata N&N, tenuta dal padre del calciatore.

Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha respinto il ricorso del Santos e dato ragione al Barcellona, ritenendo il contratto che legava Neymar allo stesso Santos legalmente concluso in maniera consensuale. La società brasiliana si era appellata per la quota addizionale versata alla società del padre di Neymar, ma secondo il TAS non è avvenuta alcuna violazione del regolamento internazionale.

Neymar ha trascorso quattro stagioni a Barcellona, realizzando 105 reti in 180 gare complessive, vincendo una Champions League, due titoli nazionali, un Mondiale per Club, tre Coppe del Re e una Supercoppa. Il fuoriclasse brasiliano ha poi lasciato la Catalogna per il Paris Saint-Germain nel 2017 per un trasferimento record da 222 milioni di euro (vedi video sotto), ma è stato spesso riaccostato al club blaugrana per una lunga serie di malumori in Francia. In questi giorni, però, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato che, a causa della recessione provocata dalla pandemia di coronavirus, il Barcellona non ha la potenza economica necessaria per riportare Neymar in Spagna.

