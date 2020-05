Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, la riduzione studiata da Florentino Perez e dai suoi assistenti sarebbe indipendente da quella del 10% concordata con i calciatori e colpirebbe anche i dirigenti: l'obiettivo è recuperare 100 milioni di euro dopo i milioni persi per via dell'emergenza Coronavirus.

Il Real Madrid sta valutando una nuova riduzione salariale del 30% per quanto riguarda gli stipendi dei giocatori già dalla stagione 2020-2021. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, questa riduzione studiata da Florentino Perez e dai suoi assistenti sarebbe indipendente da quella del 10% concordata con i calciatori e colpirebbe anche i dirigenti. I Blancos non saranno l’unico club spagnolo a dover adottare un provvedimento simile per i milioni persi per via dell'emergenza Coronavirus: tutti i club che ricevono proporzionalmente più entrate dalla biglietteria e dal merchandising potrebbero essere costretti a effettuare ulteriori tagli.

Secondo quanto si apprende, la società aveva previsto una cifra vicina agli 822 milioni di euro di entrate in questa annata. Cifra che, vista la crisi pandemica, lo stop alle competizioni e la difficile ripresa, rischia di non entrare comunque nelle casse del club. Decurtando gli stipendi dei calciatori della prima squadra e dei dirigenti, si potrebbe recuperare fino a 100 milioni di euro: 85 derivanti dalla prima squadra e altri 15 dal Castiglia, il Real Madrid B.

