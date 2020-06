Il Real Madrid "saluta" il Bernabeu: la stagione casalinga si chiuderà a Valdebebas

Secondo Marca, il presidente Florentino Perez ha ufficializzato la decisione: i blancos giocheranno le restanti partite di Liga all'Alfredo Di Stefano, in modo da favorire la ristrutturazione della loro storica casa.

Non è un addio, ma solo un arrivederci: il Real Madrid si prepara a lasciare il Santiago Bernabeu per terminare la stagione a Valdebebas, allo stadio Alfredo Di Stefano. Secondo il quotidiano Marca, il presidente Florentino Perez ha ufficializzato la decisione. Lo spostamento permetterà la ristrutturazione dello storico tempio delle merengues e sede delle partite casalinghe fin dal 1947.

Perez ha anche annunciato ai soci che in questi giorni si valuteranno le opzioni di rimborso per gli abbonati. "Voglio ringraziare, ed esprimere la mia personale gratitudine, ai soci che, con la propria generosità, hanno sostenuto il club, rinunciando ai diritti derivanti dall'interruzione dell'attività agonistica. Nei prossimi giorni riceverete una comunicazione con le diverse opzioni offerte agli abbonati per compensare l'importo delle partite della stagione in corso che, come previsto, si disputeranno a porte chiuse. Per questo abbiamo preso la decisione di giocare allo stadio Di Stefano nella nostra ciudad"

Brahim e Asensio si allenano alla Ciudad Deportiva del Real Madrid Credit Foto Getty Images

La Liga ripartirà ufficialmente l'11 giugno con il derby tra Siviglia e Betis. Il Real "debutterà" tre giorni più tardi, domenica 14, nella sfida casalinga contro l'Eibar. E a proposito di Santiago Bernabeu: 42 anni fa moriva l'ex calciatore, allenatore e presidente del Real Madrid, omaggiato sui profili social della società con un video d'immagini d'epoca.

