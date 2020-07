Incubo Coronavirus al Real Madrid! Mariano Diaz è risultato positivo ed è già in isolamento

Con un comunicato ufficiale le Merengues hanno annunciato che l'attaccante questa mattina non si è allenato con i compagni e Zinedine Zidane e dovrà rispettare la quarantena nella sua abitazione, senza contatti con il resto della squadra

L'attaccante del Real Madrid Mariano Díaz è risultato positivo al Covid-19 ed è già in isolamento. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore non si è allenato con i compagni e dovrà rispettare la quarantena nella sua abitazione, senza contatti con il resto della squadra. Non prenderà parte, dunque, alla sfida di Champions League del prossimo 7 agosto contro il Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi di finale.

