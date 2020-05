La leggenda di Messi nacque 15 anni fa: l'1 maggio 2005 il suo primo gol col Barcellona

Contro l'Albacete in Liga a 17 anni, 10 mesi e 7 giorni, il fuoriclasse argentino gonfiava la rete con un delicato pallonetto di sinistro mettendo a segno la prima delle sue 627 reti con la maglia blaugrana in tutte le competizioni.

Il minuto era il 90, il portiere avversario si chiamava Raul Valbuena, la cornice quella del Camp Nou. Sono passati esattamente 15 anni da quell'1 maggio 2005 che rappresenta una data storica per il calcio moderno. Quel giorno Lionel Messi segnava infatti il suo primo gol con la maglia del Barcellona: uno delicato pallonetto di sinistro su assist (con lo scavetto) di Ronaldinho per il definitivo 2-0 ai danni dell'Albacete. La Pulce, che aveva esordito con la maglia blaugrana l'autunno prima (era il 16 ottobre 2004) era entrato in campo pochi istanti prima al posto di Samuel Eto'o. Una rete crocevia, che di fatto apriva una nuova era per il Barça e non solo.

I numeri da record di un campione unico

Nel tweet celebrativo il Barcellona scrive che il resto è storia. E in effetti, dopo quel lob morbido contro l'Albacete, l'argentino non si è più fermato: in 15 anni di carriera Messi ha realizzato la bellezza di 627 gol in 718 presenze ufficiali con la maglia blaugrana. Con punte da non credere, come i 73 centri stagionali nel 2011-12 e i 60 l'anno dopo. In 5 annate su 15 Messi ha collezionato più gol che presenze.

Stagione Presenze Gol 2004-05 9 1 2005-06 25 8 2006-07 36 17 2007-08 40 16 2008-09 51 38 2009-10 53 47 2010-11 55 53 2011-12 60 73 2012-13 50 60 2013-14 46 41 2014-15 57 58 2015-16 49 41 2016-17 52 54 2017-18 54 45 2018-19 50 51 2019-20 31 24

