La Liga riparte con gli allenamenti dal 4 maggio? C'è il protocollo, avviati i tamponi ai giocatori

Dal 4 maggio potrebbe esserci il ritorno agli allenamenti per le squadre della Liga, anche se devono rientrare ancora i giocatori partiti all'estero. La task force del Governo, però, ha dato l'ok al protocollo sanitario stilato da Liga e Federcalcio e ha avviato i tamponi per tutti i tesserati dei club professionisti.

Anche se Belgio, Paesi Bassi e Francia hanno chiuso i battenti, la Spagna ha voglia di ricominciare. Nonostante la Spagna sia stato uno dei Paesi più colpiti in termini di contagi e morti in Europa di coronavirus, la voglia è quella di far ripartire entro fino giugno il campionato e portarlo al termine. Lo ha chiesto sia la Liga che la Federcalcio spagnola, anche se le due 'Istituzioni' del calcio erano in lotta tra loro per come stilare la classifica finale.

Il Ministro della salute spagnolo, lo scorso 13 aprile, aveva attivato una task force per studiare il modo di ripartire con lo sport. Sport in generale: parliamo di calcio, basket, ma anche sport individuali oltre ai motori, con contatti frequenti con la Dorna per capire cosa fare con i Gran Premi di MotoGp.

Il protocollo: tamponi ogni due giorni e ripresa dal 4 maggio

La stessa task force ha poi ideato un protocollo sanitario con Liga e Federcalcio spagnola: dai tamponi ogni due giorni per gli atleti a cosa fare dovesse spuntare un positivo tra i tesserati. Ricordiamo che per quanto riguarda il calcio, sarebbero da giocare solo la Liga e la Liga Smart Bank, Serie A e B spagnole, in quanto dalla Serie C in giù tutti i campionati sono stati dichiarati sospesi fino alla prossima stagione.

Il primo step del protocollo sanitario sarà quello di effettuare tamponi a tutti i giocatori tesserati delle squadre di Liga e Segunda, se il responso sarà di negatività al 100%, allora si potrà dare l'ok alla ripresa degli allenamenti. Ripresa ovviamente a scaglioni, cominciando con un lavoro a gruppi per non creare assembramenti dal 4 maggio. Da qui poi la decisione di effettuare tamponi ogni due giorni e se tutto dovesse filare liscio, stilare l'effettiva ripartenza a partire dal 30 giugno.

Tutti a Tenerife per il basket

Per la pallacanestro, invece, la Liga ACB ha deciso di spostare il tutto nell'isola di Tenerife. Giocando le partite rimanenti della Regular Season e i relativi playoff in un solo palazzetto.

