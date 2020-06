Le pagelle di Maiorca-Barcellona 0-4: Messi show anche dopo lo stop; Alba ara l'out di sinistra

Lionel Messi of FC Barcelona celebrates after scoring his sides fourth goal during the La Liga match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Estadio de Son Moix on June 13, 2020

Diamo i voti della partita del "Son Moix": Messi show anche dopo lo stop, col solito gol da cineteca, in chiusura di partita: ; Jordi Alba è incontenibile sull'out di sinistra, estrae dal cilindro la palla vincente per il gol lampo di Vidal e, al 79', va a segno su assistenza di Messi. Nella difesa maiorchina, disastrosi Sastre, Raillo e, soprattutto, l'ex Ternana Valjent.

=== Maiorca ===

Manolo REINA 6: compie anche qualche intervento di rilievo (su tutti, quello su Braithwaite nella ripresa), ma gli attacchi blaugrana arrivano da ogni dove. Serata assai difficile. Comunque non è possibile negargli la sufficienza.

Liga Il Barcellona riabbraccia Suarez e vince 4-0 a Maiorca con Vidal, Braithwaite, Alba e Messi DA 3 ORE

Alejandro POZO 5,5: protagonista di ottime verticalizzazioni nel primo tempo. Nel secondo, però, cala di netto e, tra i vari errori, si dimentica di Jordi Alba in occasione dello 0-3.

Martin VALJENT 4,5: il centrale difensivo ex Ternana (sempre presente nelle partite del Maiorca) non difetta certo d'impegno, ma il confronto tecnico con gli avversari blaugrana è davvero impietoso. Tanto da non riuscire a tenere una singola marcatura.

Antonio RAILLO 5: sesso discorso di Valjent, ma con un minimo di piglio e ordine in più.

Joan SASTRE 5: tra i peggiore in campo. Va a vuoto sul colpo di testa con cui Messi serve Braithwaite e, lungo la sinistra, appare totalmente spaesato.

Dal 46' Fran Gamez 5: cambio che non impedisce alla barca di affondare.

Dani RODRIGUEZ 6: dribbling e inserimenti giusti lo inseriscono nel novero dei migliori tra i maiorchini. Poi, però, senza motivo e sotto diffida, all'86' commette un fallo da dietro su Rakitic, buono a rimediare l'ammonizione che gli farà saltare il prossimo match.

Marc PEDRAZA 6: combatte con grinta da mezz'ala destra. Un lavoro per il quale occorre attribuirgli i giusti meriti.

Dal 58' Iddrisu Baba 5: questa volta la sua diga non regge. Il centrocampo blaugrana comanda in lungo e in largo.

Salva SEVILLA 6: la visione di gioco è sempre fine e puntuale. I ritmi di gioco, invece, sono tutti da ritrovare.

Takefusa KUBO 7: talento cristallino, in prestito dal Real Madrid. L'ala a piedi invertiti, classe 2001, sfodera un primo tempo di altissimi contenuti tecnico-tattici, sfiorando la rete in almeno un paio di circostanze con il suo sinistro al fulmicotone.

Cucho HERNANDEZ 5: tocca pochissimi palloni. Davvero abulico, là davanti, nei 45' disputati.

Dal 46' Lago Junior 6,5: un errore farlo partire in panchina. L'ivoriano dimostra, nel secondo tempo, di avere i numeri adatti a impensierire la difesa del Barça.

Ante BUDIMIR 6,5: non segna, ma ci va molto vicino tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo. L'ex Crotone avrebbe meritato la gioia personale.

Mister Vicente MORENO 5,5: il suo Maiorca gioca un calcio molto gradevole, ma siamo alle solite... Dal momento che l'obiettivo è quello della salvezza all'ultima giornata, non occorrerebbe un po' di pragmatismo in più?

=== Barcellona ===

Marc-André TER STEGEN 6,5: tutto inutile metterlo alla prova per Kubo e compagni, dalle sue parti non si passa. E' dotato di riflessi incredibili.

Sergi ROBERTO 7: corsa a perdifiato e tanti suggerimenti utili dal suo presidio di destra. E', senza dubbio, tra i migliori in campo.

Dal 71' Nélson Semedo 6,5: subito molto attivo nelle operazioni di goleada.

Gerard PIQUE 6,5: statuario, non corre alcun rischio.

Ronald ARAUJO 6,5: prestazione davvero convincente del centrale difensivo uruguaiano della Masia. Sembra già pronto in marcatura e, addirittura, al 60' sfiora pure l'acuto personale.

Jordi ALBA 7,5: incontenibile sull'out di sinistra, estrae dal cilindro la palla vincente per il gol lampo di Vidal e, al 79', va a segno su assistenza di Messi.

Sergio BUSQUETS 6,5: come sempre, porta a termine con pieno profitto il lavoro di "equilibratore" del centrocampo blaugrana.

Dal 71' Arthur 6,5: tecnica e grande senso tattico in entrambe le fasi.

Frenkie DE JONG 6,5: ativo su tutti i fronti della zona nevralgica. Compartecipa al gol di Braithwaite inaugurandone l'azione.

Dall'85' Junior Firpo: sv.

Arturo VIDAL 7: sblocca immediatamente la partita con un inserimento aereo da centravanti consumato. Poi, la solita foga, che lo porta anche al cartellino giallo e, di conseguenza, alla sostituzione.

Antoine Griezmann y Arturo Vidal (Barcelona) Credit Foto Getty Images

Dal 46' Ivan Rakitic 6,5: un cambio che la dice lunga sulle infinite possibilità qualitative della rosa blaugrana. A ritmi leggermente rallentati, poi, il talento del croato è ancor più tangibile.

Lionel MESSI 8,5: gli elogi non sono mai sufficienti. Anche in quest'occasione, due suggerimenti vincenti (di cui uno "pennellato" per Jordi Alba) e il solito gol da cineteca, in chiusura di partita. Chapeau.

Martin BRAITHWAITE 7: attaccante vecchia maniera che, appena vede la porta, calcia senza pensarci troppo. L'ex Leganés merita la rete del provvisorio 0-2.

Barcelona´s Danish forward Martin Braithwaite (2L) celebrates with teammates after scoring a goal during the Spanish League football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at the Visit Mallorca stadium (Son Moix stadium) in Palma de Mallorca on June Credit Foto Getty Images

Antoine GRIEZMANN 6,5: non segna ma corre tantissimo. Lo si vede spesso anche in ripiegamento difensivo a inseguire il giovanissimo talento giapponese Takefusa Kubo.

Dal 57' Luis Suarez 7: sembra che il lungo infortunio al ginocchio non l'abbia minimamente segnato. Alla prima, dopo 5 mesi di stop, subito un suggerimento vincente: quello per Messi al 93'.

Mister Quique SETIEN 8: il suo Barcellona, affamatissimo di vittorie, dà un gran segnale al Real Madrid e alla Liga.

Play Icon WATCH Bentornata Liga! Tutto quello che devi sapere sulla ripartenza del calcio spagnolo in 2 minuti 00:02:01

Liga Il Barcellona riabbraccia Suarez e vince 4-0 a Maiorca con Vidal, Braithwaite, Alba e Messi DA 3 ORE