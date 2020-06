Le pagelle di Real Madrid-Eibar 3-1: Kroos cecchino, Hazard ritrovato, Bale ingiustificabile

Real Madrid's German midfielder Toni Kroos (L) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the Spanish League football match between Real Madrid CF and SD Eibar at the Alfredo di Stefano stadium

Migliori e peggiori di Real Madrid-Eibar 3-1, sfida disputatasi nell'impianto "Alfredo Di Stefano" di Madrid.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7 – Non sempre aggraziato nei movimenti, ma tremendamente efficace.

Daniel CARVAJAL 6 – Rimedia un colpo ed è costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo (46’ MENDY 5,5 – Poco a suo agio nel ruolo di terzino destro)

Raphael VARANE 6 – Ha il suo bel daffare soprattutto nella ripresa ma tutto sommato non sfigura.

Sergio RAMOS 6,5 – Diventa il difensore con più gol all'attivo nella storia della Liga, pari merito con Rambo Koeman. Anima Merengues. al solito. (61’ MILITAO 6 – Entra per permettere al Real di riassestarsi)

MARCELO 6,5 – Anche lui rimedia una brutta botta ma rimane in campo stoicamente. Gran staffilata col mancino, quella che vale il provvisorio 3-0.

Luka MODRIC 6,5 – Signoreggia durante il primo tempo, scende di colpi nella ripresa insieme a tutta la squadra. (84’ VALVERDE sv)

Toni KROOS 7 – Apre le danze con un destro radiocomandato da urlo, a dimostrazione delle sue infinite capacità balistiche. Che gol, signori!

Carlos CASEMIRO 6 – Bene in versione bodyguard nel primo tempo, ma è troppo ruvido e rischia il secondo giallo nella ripresa.

RODRYGO 5,5 – Poco impattante nel match, a differenza dei compagni di reparto. Attore non protagonista. (61’ BALE 4 – Entra, perde tutti i palloni che tocca e non dà manforte in sede di ripiegamento. Imbarazzante vederlo così.)

Karim BENZEMA 7 – Per un tempo dipinge calcio, baciato da uno stato di grazia totale. Poi il calo, sensibile.

Eden HAZARD 6,5 – Buona novella per Zidane che ritrova il genietto belga per il “finale” di stagione. La caviglia sembra non essere ancora al 100%, ma l’ex Chelsea già così sa incidere eccome. (61’ VINICIUS 6 – Volenteroso dal momento del suo ingresso in campo)

All. Zinédine ZIDANE 6 – Sontuoso nel primo tempo, il Real Madrid si squaglia d’improvviso nella ripresa e per poco non riesce nell’impresa di defibrillare un Eibar che pareva spacciata e destinato a subire una goleada. Materia per attente riflessioni.

Le pagelle dell’Eibar

Eibar (4-3-3): Dmitrovic 6; Rober Correa 5,5, Paulo Oliveira 5,5, Arbilla 6 (85' Burgos sv), Rafa Soares 5,5 (58’ Bigas 6,5); Cristoforo 6, Sergio 5,5, Edu Exposito 7; Orellana 5 (57’ Enrich 6,5), Kike Garcia 5 (57’ Leon 6,5), De Blasis 6,5 (78' Inui sv). All. Mendilibar 6

