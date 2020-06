Prova di carattere da parte degli uomini di Lopetegui. La doppietta di Oliver Torres e il tiro piazzato di Munir stendono un Leganés prossimo alla retrocessione. E ora i seviglisti aspettano il risultato dell'Atletico Madrid impegnato al Camp Nou.

Una gara a senso unico quella consumatasi allo stadio Butarque. Il Siviglia continua a braccare l'Atletico Madrid terzo in classifica, rompendo l'incantesimo degli ultimi 4 pareggi consecutivi. La squadra di Lopetegui ha iniziato forte, colpendo il Leganés in contropiede. Tra le fila della banda di Aguirre, si sono fatti notare Roque Mesa e Bryan Gil, sicuramente i più frizzanti; gli unici che hanno combattuto fino alla fine per la causa di un Leganés ancorato alla penultima posizione e ormai retrocesso. Alla fine Oliver Torres si è rivelato decisivo, realizzando una fulminea doppietta capace di scoraggiare l'undici del Leganés. Non brilla Suso, il giocatore meno tonico tra gli andalusi.

Suso - Leganés-Sevilla - Liga 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

Leganés-Siviglia 0-3

LEGANÉS (4-3-3): Cuéllar; Rosales, Omeruo (6' Awaziem), Bustinza, Jonathan Silva; Recio (55' Assalé), Amadou, Roque Mesa (55' Ruibal); Bryan Gil (80' Manu), Guerrero, Javier Aviles (55' Perez). All. J.Aguirre

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Reguilòn, Diego Carlos, Kounde, Navas (87' Sergi Gomez); Gudelj, Oliver Torres (71' Munir), Jordan (71' Fernando); Ocampos, En-Nesyri (87' De Jong) , Suso (61' Banega). All. J.Lopetegui

Arbitro: César Soto Grado.

Gol: 23' e 35' Oliver Torres (S), 82' Munir (S)

Assist: Jesus Navas (S, 0-2)

Ammoniti: Amadou (L), Koundé (S), Gudelj (S), Jordan (S), Rosales (L), Manu (L).

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

7’ - SUBITO OCCASIONE PER IL SIVIGLIA! En-Neysiri si inserisce in profondità superando la linea difensiva, si trova solo davanti al portiere in posizione defilata, ma spreca tutto con un passaggio troppo debole verso il centro dell'area.

23’- GOL! IL SIVIGLIA PASSA IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo OLIVER TORRES sgancia un rasoterra fulminante dalla distanza!

34’- MIRACOLO DI VACLIK! Su un cross dalla trequarti, il portiere del Siviglia mette la manona sul colpo di testa angolato di Guerrero!

35’ – DOPPIETTA DI OLIVER TORRES! Il Siviglia si porta sul 2-0! Jesus Navas si porta sul lato destro dell'area di rigore, passaggio filtrante e TUNNEL per servire Oliver Torres che si ritrova al centro dell'area solo davanti al portiere e insacca!

67’ - CI CREDE ANCORA IL LEGANES! RUIBAL prova il tiro a giro dal limite dell'area, che si spegne sul fondo.

80’ - LEGANES VICINO AL GOL. Bryan Gil ruba il pallone sulla trequarti del Siviglia, lo consegna a Ruibal che da posizione defilata scarica il destro verso la porta avversaria. Tiro potente, di poco a lato.

82’ - E SONO TRE! GOL DI MUNIR EL HADDADI! Su un rinvio approssimativo di Awaziem, Munir si trova col pallone in area: finta elegante su Rosales, piattone che infila Cuellar. 3-0 Siviglia!

Il migliore

Oliver Torres. Prima doppietta in Liga per il 25enne centrocampista spagnolo, che si fa trovare pronto su due occasioni ghiotte: la prima su un rinvio sporco da calcio d’angolo, e la seconda sul passaggio chirurgico di Jesus Navas.

Il peggiore

Awaziem. Non è facile ingranare da subentrati dopo soli 6 minuti di gioco. Sfortunato e maldestro, manca due volte il colpo di testa su calcio d’angolo che avrebbe potuto accorciare le distanze, e commette parecchi errori in disimpegno.

Il momento social

