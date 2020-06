Nell'anticipo della 29esima giornata di Liga, il Siviglia conquista un solo punto in trasferta contro il Levante: de Jong sblocca in apertura di ripresa, a due minuti dal 90' arriva l'autogol di Diego Carlos.

Solamente un punto per il Siviglia nella trasferta contro il Levante. L'anticipo della 29esima giornata di Liga termina 1-1: gli uomini di Lopetegui, prossimi avversari della Roma negli ottavi di finale di Europa League, passano in vantaggio dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa grazie alla rete di Luuk de Jong, servito splendidamente da El Haddadi. Rete preziosa per consolidare il terzo posto in Liga e mantenere le distanze dalle inseguitrici per un posto nella prossima Champions League. Ma nel finale, a due minuti dal 90', arriva la beffa: un traversone dalla destra viene respinto con i pugni di Vaclik, sbatte contro il ginocchio di Diego Carlos e finisce in rete. Un autogol che lascia l'amaro in bocca al Siviglia: Real Sociedad, Getafe e Atletico Madrid possono accorciare.

Play Icon WATCH Bentornata Liga! Tutto quello che devi sapere sulla ripartenza del calcio spagnolo in 2 minuti 00:02:01

Champions League Champions League: Final Eight a Lisbona dal 12 al 23 agosto, la UEFA darà l'ufficialità mercoledì DA 3 ORE

Liga La Liga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 8 ORE