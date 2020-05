Liga, il calendario delle prime due giornate: Barcellona a Maiorca il 13 giugno, Real-Eibar il 14

La Liga ha ufficializzato il calendario delle giornate rimanenti per concludere la stagione 2019-2020, che dovrebbe terminare già il 19 luglio. Ci sono anche date e orari delle prime due giornate, che si apriranno con il derby di Siviglia che verrà giocato giovedì 11 giugno alle 22:00.

Ci siamo! Dopo una bozza apparsa in rete qualche giorno fa, la Liga ha ufficializzato il calendario delle prime due giornate che si disputeranno dopo il periodo di stop forzato causato dal Covid-19. Confermato che il match di apertura sarà il derby tra Siviglia e Betis che verrà giocato giovedì 11 giugno alle ore 22.

La 28a giornata sarà spalmata su 4 giornate, con due gare di venerdì 12 giugno, quattro gare sabato 13 giugno e tre gare domenica 14 giugno. Si è parlato a lungo degli orari visto l'imminente caldo che arriverà in Spagna, ma - quanto meno per questa prima giornata - si giocheranno solo due partite alle 13:00. Espanyol-Alavés al sabato e Athletic-Atlético Madrid alla domenica. Il Barcellona farà tappa a Maiorca il 13 giugno alle 22, il Real Madrid ospiterà l'Eibar il 14 giugno alle 19:30.

28a giornata (11-14 giugno)

-Giovedì 11 giugno, 22:00 Siviglia-Betis

-Venerdì 12 giugno, 19:30 Granada-Getafe

-Venerdì 12 giugno, 21:30 Valencia-Levante

-Sabato 13 giugno, 13:00 Espanyol-Deportivo Alavés

-Sabato 13 giugno, 17:00 Celta Vigo-Villarreal

-Sabato 13 giugno, 19:30 Leganés-Valladolid

-Sabato 13 giugno, 22:00 Maiorca-Barcellona

-Domenica 14 giugno, 13:00 Athletic-Atlético Madrid

-Domenica 14 giugno, 19:30 Real Madrid-Eibar

-Domenica 14 giugno, 22:00 Real Sociedad-Osasuna

Lunedì 15 giugno si parte subito con la 29a giornata che si giocherà in turno infrasettimanale. Ancora il Siviglia ad aprire, questa volta contro il Levante, mentre il Betis attende il Granada. Il Barcellona ospiterà il Leganés di martedì 16 giugno alle 22, il Real Madrid è atteso invece da una difficile sfida contro il Valencia di giovedì 18 giugno, sempre alle 22.

29a giornata (15-18 giugno)

-Lunedì 15 giugno, 19:30 Levante-Siviglia

-Lunedì 15 giugno, 22:00 Betis-Granada

-Martedì 16 giugno, 19:30 Getafe-Espanyol

-Martedì 16 giugno, 19:30 Villarreal-Maiorca

-Martedì 16 giugno, 22:00 Barcellona-Leganés

-Mercoledì 17 giugno, 19:30 Eibar-Athletic

-Mercoledì 17 giugno, 19:30 Valladolid-Celta Vigo

-Mercoledì 17 giugno, 22:00 Osasuna-Atlético Madrid

-Giovedì 18 giugno, 19:30 Deportivo Alavés-Real Sociedad

-Giovedì 18 giugno, 22:00 Real Madrid-Valencia

La classifica della Liga

Squadra Punteggio 1. BARCELLONA 58 punti 2. REAL MADRID 56 punti 3. SIVIGLIA 47 punti 4. REAL SOCIEDAD 46 punti 5. GETAFE 46 punti 6. ATLETICO MADRID 45 punti

Liga: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La Liga sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Alcuni match verranno trasmessi su DAZN1 (canale 209 di Sky. Per la visione on demand bisognerà collegarsi sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Si ripartirà dall'11 giugno con il derby di Siviglia fino al 19 luglio per un totale di 110 partite in 39 giorni. L'obiettivo che si è posti è proprio quello di terminare il campionato entro metà luglio, in modo da 'liberare' i club che saranno impegnati nelle Coppe europee. Non ci sono ancora date per la finale di Coppa del Re che avrebbe visto l'inedito derby basco tra Athletic e Real Sociedad. Le due squadre hanno chiesto infatti di rimandare la partita fin quando non ci potrà essere il pubblico: possibile, quindi, che la partita si disputerà solo a fine agosto. Il risultato, però, è l'addio dell'Athletic ai sogni di qualificarsi alla prossima Europa League.

