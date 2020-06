Il numero 1 dei Colchoneros, Enrique Cerezo, ha offerto il proprio stadio per le partite casalinghe dei Blancos, orfani del Bernabeu causa restyling: "Le nostre porte sono aperte"

Dopo la Germania, dove il calcio ha già ripreso da quasi un mese, giovedì sarà il turno della Spagna con il derby di Siviglia che inaugurerà la prima giornata della Liga post-Covid. Ritorna ovviamente anche il duello tra Barcellona e Real Madrid, distanti solo due punti a 11 giornate dalla fine. Oltre al rigido protocollo sanitario che prevede, per ora, gare rigorosamente a porte chiuse, ci sarà una novità per i Blancos: nelle ultime sei gare interne della stagione (Eibar, Valencia, Maiorca, Getafe, Alaves e Villarreal) gli uomini di Zidane giocheranno allo stadio "Alfredo Di Stefano" nel centro sportivo di Valdebebas. Niente Bernabeu, dunque: il club ha deciso di cogliere l’occasione offerta dal lockdown per anticipare i lavori di restyling. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Florentino Perez è disposto a rinunciare eventualmente anche ai 2mila spettatori che sarebbero consentiti nell'impianto, ossia un terzo della capienza, nel caso la curva epidemiologica lo consentisse.

La casa del Castilla, la seconda squadra del Real, però potrebbe rimanere inutilizzata quest’estate, stando agli ultimi sviluppi. Ad un evento in cui erano presenti il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, il presidente della Liga, Javier Tebas ed Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali dei Blancos, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo ha sorpreso tutti con questa frase:

Siamo a disposizione del Real Madrid nel caso in cui volesse finire la Liga al Wanda Metropolitano. Le nostre porte sono aperte.

Il numero 1 dei Colchoneros tende la mano agli acerrimi rivali madrileni così come era già avvenuto a parti inverse nel 1996, quando l'Atletico giocò al Bernabeu mentre il Vicente Calderon era in fase di ristrutturazione. Perez accetterà?

