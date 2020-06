Liga, la 30a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news

Dopo quasi tre mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, sta per ripartire il campionato spagnolo. Ecco date, orari e calendario della 30a giornata della Liga.

È partito il duello a distanza tra Barcellona e Real Madrid per la lotta al titolo, con ambo due le squadre che sono ripartite con un successo.

Liga: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Liga La Liga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match

La Liga sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Alcuni match verranno trasmessi su DAZN1 (canale 209 di Sky. Per la visione on demand bisognerà collegarsi sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Il programma 30a giornata (19-22 giugno)

Granada-Villarreal su DAZN - Venerdì 19 giugno, 19:30su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Maiorca-Leganés su DAZN - Venerdì 19 giugno, 19:30su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Siviglia-Barcellona su DAZN - Venerdì 19 giugno, 22:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Espanyol-Levante su DAZN - Sabato 20 giugno, 14:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Athletic-Betis su DAZN - Sabato 20 giugno, 17:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Getafe-Eibar su DAZN - Sabato 20 giugno, 19:30su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Atlético Madrid-Valladolid su DAZN - Sabato 20 giugno, 22:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Celta Vigo-Deportivo Alavés su DAZN - Domenica 21 giugno, 14:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Valencia-Osasuna su DAZN - Domenica 21 giugno, 19:30su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Real Sociedad-Real Madrid su DAZN - Domenica 21 giugno, 22:00su DAZN - Segui la DIRETTA SCRITTA

Si ripartirà dall'11 giugno con il derby di Siviglia fino al 19 luglio per un totale di 110 partite in 39 giorni. L'obiettivo che si è posti è proprio quello di terminare il campionato entro metà luglio, in modo da 'liberare' i club che saranno impegnati nelle Coppe europee. Non ci sono ancora date per la finale di Coppa del Re che avrebbe visto l'inedito derby basco tra Athletic e Real Sociedad. Le due squadre hanno chiesto infatti di rimandare la partita fin quando non ci potrà essere il pubblico: possibile, quindi, che la partita si disputerà solo a fine agosto. Il risultato, però, è l'addio dell'Athletic ai sogni di qualificarsi alla prossima Europa League.