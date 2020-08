Come confermato dallo stesso Bartomeu nei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Quique Setién dalla guida tecnica dei bluagrana. Nei prossimi giorni verrà annunciato il suo successore (Koeman), ma intanto è stata segnata la via: "Ci sarà un'ampia ristrutturazione della squadra".

Ecco l'esonero di Quique Setién che già sapeva nei giorni scorsi che avrebbe dovuto fare le valigie dopo l'8-2 subito dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League. Adesso il discorso è ufficiale, anche se non è stato annunciato il nuovo tecnico. Il Barcellona informa “che verrà annunciato nei prossimi giorni”, ma proprio oggi è stato trovato l'accordo con Ronald Koeman (ex giocatore dei blaugrana) che firmerà un contratto triennale.

Niente di nuovo all'orizzonte dunque, ma è la seconda parte del comunicato a interessare tutti...

Il nuovo allenatore sarà annunciato nei prossimi giorni nell'ambito di un'ampia ristrutturazione della prima squadra. [Il comunicato]

Vidal, Rakitic, Piqué, Suarez: chi va via? E Messi?

Sarà epurato qualcuno? Il discorso tocca anche Messi? Quel che è chiaro, ma lo era già da un paio d'anni, è che il Barcellona deve cambiare, avrebbe già dovuto farlo. E non era il passaggio da Valverde a Setién ad essere sufficiente per un cambio di marcia. Al via quindi la rivoluzione, con diversi giocatori che potranno salutare nei prossimi giorni: Vidal e Rakitic su tutti, ma anche Ousmane Dembélé, Luis Suarez oltre a senatori come Piqué e Busquets. Poi c'è il discorso Messi. Dalla Spagna dicono che l'argentino abbia chiesto di essere lasciato libero già adesso, senza aspettare il 2021. Messi però non potrà lasciare il club a meno di un accordo di risoluzione contrattuale (la clausola di uscita è scaduta nell'aprile scorso) o di un club che paghi la sua clausola rescissoria (700 milioni).

15 marzo 2021: fissata la data per le nuove elezioni

Intanto la Junta Directiva ha fissato la data per le nuove elezioni presidenziali che avranno luogo nel marzo 2021. Bartomeu ha quindi il tempo necessario per imbastire una super campagna acquisti che rivoluzioni, per davvero, la squadra e recuperare il credito perduto nelle ultime due stagioni. Dall'affaire Abidal-Messi, lo spionaggio ai senatori, ai cattivi risultati...

