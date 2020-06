Barcelona´s Danish forward Martin Braithwaite (2L) celebrates with teammates after scoring a goal during the Spanish League football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at the Visit Mallorca stadium (Son Moix stadium) in Palma de Mallorca on June

Il Maiorca gioca una discreta partita al "Son Moix" ma sbatte di fronte a un Barcellona spaziale e che s'impone 4-0 grazie agli acuti di Vidal, Braithwaite, Alba e Messi, al ventesimo gol in campionato. Al 57', in sostituzione di Griezmann, torna in campo anche Luis Suarez dopo l'infortunio al ginocchio destro (con operazione al menisco esterno) che lo teneva fuori dal campo a gennaio. Messaggio chiaro, in vetta, al Real Madrid: 61 punti e +5 sui Blancos, impegnati domani sul campo "sussidiario" al Bernabéu (lo stadio "Alfredo Di Stefano) contro l'Eibar. Infine, una curiosità: nonostante la partita si giocasse - come ovvio - a porte chiuse, si è comunque registrata l'invasione di campo di un signore con indosso la maglia dell'Argentina di... Lionel Messi!

Un espontáneo se cuela en el Mallorca-Barcelona Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MAIORCA-BARCELLONA 0-4

Maiorca (4-4-2): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Sastre (46' Fran Gamez); Dani Rodriguez, Pedraza (58' Baba), Sevilla (84' Salibur) Kubo; Cucho Hernandez (46' Lago Junior), Budimir (84' Prats). All.: Moreno.

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto (71' Semedo), Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets (71' Arthur), de Jong (85' Firpo), Vidal (46' Rakitic); Messi, Braithwaite, Griezmann (57' Luis Suarez). All.: Quique Setién.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande di Madrid.

Gol: 2' Vidal (B), 37' Braithwaite (B), 79' Jordi Alba (B), 93' Messi (B).

Assist: Jordi Alba (B, 0-1), Messi (B, 0-2), Messi (B, 0-3), Luis Suarez (B, 0-4).

Note - Recupero: 4+5. Ammoniti: Vidal, Jordi Alba, Dani Rodriguez.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

2' - GOL DEL BARCELLONA CON VIDAL! Cross dalla sinistra di Jordi Alba dopo un pallone perso da Kubo e colpo di testa in piena area dell'ex Juventus e Bayern Monaco: partenza bruciante del Barça: 0-1!

Arturo Vidal of FC Barcelona celebrates after scoring his team's first goal with Antoine Griezmann of FC Barcelona during the La Liga match between RCD Mallorca and FC Barcelona at Estadio de Son Moix on June 13, 2020 i Credit Foto Getty Images

7' - BRAITHWAITE! L'ex Leganés si avventa su una palla vagante in area di rigore con un potente destro: palla di poco a lato.

12' - MESSI! Conclusione a rimorchio su suggerimento di Griezmann: palla alta di poco ma Barcellona già vicino al raddoppio.

21' - KUBO! Il talento giapponese del Maiorca (in prestito dal Real Madrid) parte dalla destra, si accentra e scaglia sul secondo palo un fendente mancino che impegna ter Stegen a una difficilissima respinta.

31' CALCIO DI PUNIZIONE INGANNEVOLE DI KUBO! Palla che passa sotto la barriera e impegna severamente ter Stegen, che inizialmente se la lascia sfuggire.

37' - GOL DEL BARCELLONA CON BRAITHWAITE! Due passaggi di testa in area di rigore, prima quello di de Jong e poi quello di Messi: la palla arriva al danese che, di giustezza, insacca alle spalle di Manolo Reina! E', 0-2: Il Barcellona raddoppia proprio nel miglior momento del Maiorca.

Barcelona´s Danish forward Martin Braithwaite (2L) celebrates with teammates after scoring a goal during the Spanish League football match between RCD Mallorca and FC Barcelona at the Visit Mallorca stadium (Son Moix stadium) in Palma de Mallorca on June Credit Foto Getty Images

48' - BUDIMIR A INIZIO RIPRESA! Azione in velocità cominciata sulla destra da Kubo e finalizzata da Dani Rodriguez per l'ex Crotone, il cui potente tiro in velocità sfiora il palo alla destra di ter Stegen.

57' - RIENTRA IN CAMPO LUIS SUAREZ dopo il lungo infortunio al menisco esterno del ginocchio destro! L'ultima partita giocata, lo ricordiamo, la semifinale di Supercoppa di Spagna del 9 gennaio, persa 3-2 contro l'Atletico Madrid.

59' - BRAITHWAITE SFIORA IL TRIS! Grande intuizione di Messi: la conclusione in area piccola del danese viene miracolosamente deviata in angolo da Manolo Reina.

60' - RAUJO! Il giovane difensore uruguaiano del Barcellona arriva a rimorchio sugli sviluppi del corner e calcia potentissimo col destro: palla fuori di pochissimo sull'angolo corto.

79' - GOL DEL BARCELLONA CON JORDI ALBA! Palla a scavalcare di Messi lungo la sinistra, corsa a perdifiato dell'esterno e potente conlusione sul angolino più vicino. Nulla da fare per Manolo Reina: 0-3 e gara chiusa!

88' - DESTRO A GIRO DI LAGO JUNIOR! Traiettoria interessantissima e sfiora il palo alla sinistra di ter Stegen.

91' - PRATS! Colpo di testa sul primo palo: palla fuori di pochissimo su assist dell'atra "forza fresca" Salibur.

93' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Ventesimo gol in campionato: Luis Suarez lavora un buon pallone per la Pulce che, dentro l'area, libera un destro a giro con pallone sotto l'incrocio dei pali: 0-4, che spettacolo!

Il migliore

Messi. Gli elogi non sono mai sufficienti. Anche in quest'occasione, due suggerimenti vincenti (di cui uno "pennellato" per Jordi Alba) e il solito gol da cineteca, in chiusura di partita. Chapeau.

Il peggiore

Valjent. Il centrale difensivo ex Ternana (sempre presente nelle partite del Maiorca) non difetta certo d'impegno, ma il confronto tecnico con gli avversari blaugrana è davvero impietoso. Tanto da non riuscire a tenere una singola marcatura.

Il momento social

